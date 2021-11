By

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata piuttosto movimentata e i telespettatori non hanno potuto non notare Soleil Sorge furiosa contro Miriana Trevisan, durante la nomination: ciò che è ha accaduto ha fatto indignare l’intero popolo del web.

In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere Soleil Sorge. Lei è una ragazza molto impulsiva e spontanea, soprattutto quando perde le staffe, infatti, nella puntata di ieri sera lunedì 22 novembre ha perso completamente il controllo con Miriana Trevisan: scopriamo cosa è accaduto.

Il terribile scontro al GF Vip

A quanto pare in queste ultime ore, Soleil Sorge non è l’unica ad aver avuto da ridire con Miriana ma anche Katia Ricciarelli, infatti, la cantante dopo che è finita al televoto ha speso delle parole offensive sull’ex ragazza di Non è la Rai.

I telespettatori però sono rimasti scioccati dal comportamento dell’ex moglie di Pippo Baudo, perché Miriana non è stata l’unica a votarla e durante la puntata Katia ha addirittura ringraziato le ragazze per averla mandata al televoto.

Solamente dopo la fine della diretta si è sfogata con Patrizia Pellegrino, dicendo: ”Sta stron*za, con tutto il progetto che stiamo facendo per sabato, hai capito che coraggio che ha? Le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco”.

Il popolo del web è rimasto davvero sconvolto da queste parole così pesanti per una banale nomination. Ma a scagliarsi contro la Trevisan ci ha pensato anche Soleil: scopriamo cosa è accaduto.

Soleil furiosa contro Miriana

Dopo la puntata di ieri sera, Soleil si è mostrata davvero delusa e furiosa con Miriana Trevisan. La 27enne ha accusato l’ex compagna di Pago di essere una persona falsa: “Mi dicevi amica, amica e poi ho visto i confessionali in cui sei stata una st***za nei miei confronti”.

Ma la tensione è aumentata durante le nomination. Soleil era davvero arrabbiata e all’improvviso ha lanciato la carta addosso a Miriana dicendole: “E questa è per te che non credi mai a niente”.

VI PREGO STO MORENDOOOO SOLEIL CONTRO MIRIANA ALLA FINE DELLE PALESI #GFVIP pic.twitter.com/LCzYbXSzRu — edoardo (@edosenzaemoji) November 23, 2021

A quel punto la Trevisan ha provato ad abbracciarla, ma la reazione della Sorge è stata davvero inaspettata, infatti, ha rifiutato l’abbraccio e le ha anche rivelato: “Falsa che non sei altro”.

Tutto questo perché Miriana credeva che la sua compagna d’avventura l’avrebbe nominata, malgrado Soleil le avrebbe ripetuto più volte che non era sua intenzione. Il ritorno della Trevisan non è stato così sereno, ma speriamo che ci sia un chiarimento al più presto, anche perché quest’ultimo gesto della giovane gieffina non è affatto piaciuto ai telespettatori.