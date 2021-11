Giacomo Urtis è un nuovo concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? Lei è famosissima: ecco di chi stiamo parlando.

Anche lei come il noto chirurgo dei vip ha partecipato al reality di Canale 5. I due hanno vissuto un amore travolgente, ma accade spesso che le cose belle finiscono: conosciamola meglio, la donna è davvero bellissima.

Giacomo Urtis, chi è la sua ex fidanzata?

Senza dubbio Giacomo Urtis non è un volto sconosciuto al Grande Fratello Vip. Nella scorsa edizione ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo stile inconfondibile. Nella puntata di ieri 29 novembre è tornato nella Casa più spiata d’Italia e siamo sicuri che con lui le risate non mancheranno.

Non tutti conoscono perfettamente la sua vita sentimentale, per questo oggi vi sveleremo tutto su di lui. Giacomo ha sempre dichiarato di essere bisessuale, infatti, è stato legato per diverso tempo a Rodrigo Alves, il Ken Umano.

Nella sua vita c’è stata anche una donna davvero stupenda e famosa. Stiamo parlando di Adriana Peluso. Tra i due è scoppiata la passione la scorsa estate a Porto Cervo, durante una vacanza: scopriamo di più sulla donna.

Tutto su Adriana Peluso

In molti di voi ricorderanno Adriana quando a 21 anni partecipò alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Malgrado la sua giovane età, il suo carattere esplosivo conquistò l’intero pubblico. Classe 1990, nata a Salerno sotto il segno del Leone. Una ragazza che si è sempre rimboccata le maniche, infatti, lavora da quando ha 14 anni.

La Peluso rimase dentro le mura di Cinecittà per ben due mesi, precisamente per 57 giorni. Dopo la sua partecipazione al reality di Canale 5, sparì dalle scene. Ma ritornò in televisione nel 2014, nel famoso dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, per corteggiare i due tronisti Andrea Cerioli e Jonas Berami.

Dopo la sua esperienza nel programma, non andata a buon fine, si è trovata anni dopo al centro dei riflettori per la sua storia con Giacomo Urtis. Ora lui è nuovamente un concorrente del Grande Fratello Vip e probabilmente la giovane starà facendo il tifo per lui.

Ormai è diverso tempo che la donna non partecipa più a programmi televisivi, attualmente si sta dedicando ai social, infatti, il suo profilo Instagram è seguito da quasi 60 mila persone.