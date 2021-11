Giacomo Urtis: età, altezza, compagno, lavoro ed Instagram

Giacomo Urtis chi il giovane chirurgo più famoso d’Italia, scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita privata, carriera e amore.

Chi è Giacomo Urtis ?

Nasce a Caracas, il 28 settembre dell’anno 1977 quindi ha 43 anni. Giacomo si è laureato in Medicina e Chirurgia all’università di Sassari, specializzandosi poi in Dermatologia e Malattie Veneree. Pur essendo specializzato in dermatologia, Urtis si dedica per lo più alla medicina estetica ed alla chirurgia plastica.

Fonda la Dr. Urtis Clinic, un vero e proprio network di chirurghi plastici e specialisti della medicina estetica, diventato un punto di riferimento per molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Giacomo Urtis si è dedicato anche alla televisione.

Ha infatti partecipato al noto reality L’Isola Dei Famosi dove si è distinto per la bravura e per il suo fisico scultoreo, risultato di alcune tecniche chirurgiche innovative. Prima della sua partecipazione all’isola pare che Giacomo Urtis si sia andato a rilassare per 10 giorni in un hotel extralusso a Miami.

Ma una volta sull’isola il chirurgo dei vip ha dato prova di sangue freddo, di capacità di adattamento e spirito di sacrificio. Ha anche recitato come attore nella web series The lady di Lory Del Santo. In una recente intervista Urtis ha dichiarato che il suo sogno è quello di partecipare come opinionista al trono gay di Uomini e Donne.

Giacomo è anche uno dei concorrenti che hanno preso parte alla nuova edizione del GF Vip. Nel comunicato che lo presentava al grande pubblico dei telespettatori si diceva che il chirurgo dei vip possedeva sul suo cellulare un’enorme quantità di foto e video choc oltre che una serie di messaggi imbarazzanti riguardanti alcuni dei suoi coinquilini, che avrebbero dato una scossa all’interno della casa.

Tuttavia ultimamente è stato emesso un comunicato ufficiale dalla SICRE (società italiana chirurgia ricostruttiva ed estetica) riguardante proprio il dr. Urtis. Infatti la SICRE ha tenuto a precisare che possedendo una specializzazione in Dermatologia, Urtis non poteva definirsi un chirurgo plastico.

Stando alla normativa Italiana, qualsiasi abilitato in medicina può dedicarsi alla medicina estetica e chirurgia plastica, ma per definirsi chirurgo plastico occorre la specializzazione in tale materia, che si ottiene al superamento dell’esame di specializzazione post laurea.