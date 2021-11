By

Avete mai visto Giacomo Urtis prima della chirurgia estetica? Irriconoscibile. Rimarrete senza parole.

Giacomo Urtis è un chirurgo estetico italiano e oggi un personaggio di spicco del piccolo schermo. Avete mai visto l’ex gieffino prima di sottoporsi alla chirurgia plastica? Era completamente diverso. Vediamo come è cambiato nel tempo.

Giacomo Urtis, il re del botox

Classe 1977, Giacomo Urtis è nato a Caracas. È un chirurgo estetico e oggi influencer e personaggio chiacchieratissimo del mondo dello spettacolo. Nel 2002 si è laureato in Medicina all’Università di Sassari e ha conseguito una specializzazione in Venereologia e Dermatologia. La sua più grande passione è sempre stata però la medicina estetica, pertanto ha conseguito diversi master presso le migliori Università italiane.

Noto come il chirurgo dei vip, si è fatto conoscere grazie alle sue apparizioni social con personaggi del mondo della televisione e del piccolo schermo che si sono rivolti a lui per qualche ritocchino. Il pubblico ha avuto però l’occasione di conoscerlo meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi.

Avete mai visto l’ex gieffino prima di sottoporsi ai ritocchini estetici? Stenderete a riconoscerlo, era completamente un altro uomo.

La clamorosa trasformazione dell’ex gieffino

Giacomo Urtis è laureato in Medicina e Chirurgia e si è specializzato in Medicina estetica. Grazie al suo duro lavoro e al successo ottenuto tramite i social e la partecipazione a diversi programmi televisivi, è riuscito ad aprire diverse cliniche con sede non soltanto a Roma e a Milano ma addirittura a Londra.

Un luminare della Medicina estetica come lui, poteva mai non sottoporsi a ritocchini per migliorare il suo aspetto fisico? Ebbene, l’ex gieffino si è sottoposto a molteplici interventi chirurgici che lo hanno reso un uomo completamente diverso rispetto al passato. Avete mai visto una sua foto prima della chirurgia estetica? Irriconoscibile.

Qualche anno fa, il re del botox aveva capelli cortissimi, occhi castani, labbra più sottili e un naso più grande. Oggi il chirurgo sfoggia un taglio molto corto con un ciuffo biondo e liscio. Le sue labbra sono più carnose, il suo naso è stato sfinato. Il chirurgo ha cambiato persino il colore dei suoi occhi che da castani sono diventati azzurri grazie a delle lenti a contatto di questo colore.

LEGGI ANCHE—> Giacomo Urtis, chi è chirurgo plastico dei VIP: vita, carriera e curiosità

Ma non è finita qui. Ha confessato di aver ritoccato anche, glutei, cosce, pettorali e addominali. Si è fatto asportare ben 9 litri di grasso, ha rifatto gli zigomi e ha scolpito addirittura tricipiti e deltoidi. Insomma, non si è fatto mancare proprio nulla!