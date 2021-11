Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip abbiamo potuto assistere ad una furiosa litigata fra Adriana Volpe e Soleil Sorge.

Nel bene e nel mal nella casa del Grande Fratello Vip si parla sempre di Soleil Sorge. La modella italo americana, infatti, impegnata già in diversi siparietti amorosi, è stata messa nuovamente al centro delle polemiche a causa di un’uscita infelice fatta contro Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan avrebbe insultato Soleil Sorge

Nell’ultima diretta del Gf Vip, quindi, si è scatenato un vero e proprio dibattito che ha coinvolto anche le due opinioniste del programma. Facendo un passo indietro, dunque, ricorderete sicuramente come Soleil e Miriana non siano mai andate d’accordo ma negli ultimi giorni la situazione è degenerata arrivando a litigare anche per un semplice arricciacapelli.

Se da un lato la Trevisan ha insultato l’influencer, paradossalmente la risposta di Soleil è stata addirittura peggiore dato che ha tirato in ballo la menopausa. Miriana, infatti, solo poche settimane fa, in una dichiarazione molto toccante, aveva rivelato come sia stata costretta a rimuoversi l’utero dopo aver scoperto di avere un tumore.

Anche le due opinioniste sono intervenute per commentare l’episodio

Questa provocazione o semplice battuta per alcuni ha scatenato le ire, quindi, di Adriana Volpe.

“Lei ha raccontato che le hanno tolto l’utero, ha raccontato questa cosa. Per favore Soleil, sii umile per una volta nella vita perché hai ascoltato il dramma di questa donna alla quale hanno tolto l’utero e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio che sarebbe stato oro“.

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Sonia Bruganelli, la quale ha preso le difese della ragazza dai capelli biondi. Per quanto non sia stato sicuramente carino quanto detto dalla Sorge, infatti, almeno lei non ha insultato la sua collega. Fra l’altro la moglie di Paolo Bonolis sostiene come quella di Miriana sia una vera e propria tattica. Nello specifico lei mira ad attaccare le personalità forti all’interno della casa per poi piangere appena si rende conto di non essere al loro livello.

Insomma per quest’ultima la Trevisan non sarebbe una vittima e le sue sarebbero solo lacrime di coccodrillo. Secondo le ultime voci di corridoio questa è l’ultima volta che la redazione chiuderà un occhio su Soleil e già dal prossimo episodio potrebbe partire la squalifica.