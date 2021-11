Senza dubbio la passione tra Alex Belli e Soleil Sorge è alle stelle. Tra sguardi, carezze e avvicinamenti sotto le coperte, i due sono sempre più complici: scopriamo cosa ha visto Aldo Montano.

Nella puntata di ieri 29 novembre, Alfonso Signorini non poteva non parlare di ciò che sta accadendo tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip: la faccia di Aldo Montano che li ha visti insieme sotto le coperte dice tutto.

Alex Belli e Soleil Sorge: sempre più passionali

Nelle scorse settimane, Delia Duran, la moglie di Alex Belli, si era raccomandata di non esagerare con le attenzioni nei confronti di Soleil Sorge, ma non è stato così. In questi ultimi mesi li abbiamo visti in perfetta sintonia e anche molto vicini, più di quanto pensiamo.

Il pubblico negli ultimi giorni si è scagliato contro di loro, accusandoli di aver costruito un teatrino su questo triangolo amoroso. Il motivo? Alex e Soleil si regalano dei momenti quasi a luci rosse, ma la reazione della modella venezuelana è sempre stata fin troppo tranquilla.

Tra baci artistici e addirittura “palpatine” che non sono passate affatto inosservate. Anche il loro compagno d’avventura Aldo Montano ha notato un avvicinamento sospetto sotto le coperte: vediamo la sua reazione.

Aldo Montano sotto choc

Nelle scorse ore è arrivata la conferma del sentimento che c’è tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore ha confessato di essere innamorato della gieffina durante una chiacchierata in sauna dopo la puntata di ieri sera 29 novembre.

L’attrazione era evidente ormai da diverse settimane ed era veramente impossibile non notarla. Alfonso Signorini, sempre pronto a tirare fuori le emozioni dei suoi concorrenti, ha mostrato diverse clip dei due.

Tra queste c’era un filmato in cui si vedevano chiaramente dei movimenti strani sotto le coperte. Di fianco a loro, nel letto accanto, si poteva notare Aldo, il quale non si è accorto di nulla.

Ma quando il noto schermidore ha rivisto la clip, i telespettatori non hanno potuto non notare la sua faccia, abbastanza sconvolta: una scena che rimarrà impressa nelle menti di milioni di persone.