Dopo qualche bicchiere di troppo di vino rosso, Alex Belli ha finalmente svelato i suoi veri sentimenti per Soleil Sorge.

Fra il cuore di Soleil Sorge ed Alex Belli c’è sempre Gianmaria Antinolfi. L’ex fidanzato dell’influncer, infatti, si è notevolmente riavvicinato alla donna. I due, come spesso abbiamo visto, passano molto tempo insieme da solo e la cosa di certo non fa piacere all’attore che in più occasioni è sembrato infastidito da questa amicizia.

Alex sarebbe molto geloso nei confronti di Soleil

Non solo nelle scorse serate Alex si sarebbe bevuto qualche bicchiere di troppo di vino rosso lasciando esplodere tutta la sua gelosia: “Sta cacchio di testolina è dispettosa eh. Con la manina morta. Senti un pò, cosa vuole? Digli cosa vuoi.” Non solo, poi Soleil gli ha spiegato come Gianmaria si sarebbe venuto a scusare di averla mandata in nomination.

Questa, quindi, è stata la reazione di Alex: “Tu ti penti sempre. Hai delle lacrime di coccodrillo“. Il siparietto, inoltre, è stato tutto abbastanza surreale con Gianmaria che stava toccando Soleil ed Alex che ha abbracciato la testa, per poi accarezzarla, dell’uomo.

Gianmaria Antinolfi si è riavvicinato alla modella italo americana nelle ultime settimane

Di questo riavvicinamento fra i due ex fidanzati, quindi, Alex ne ha parlato con il suo amico Davide Silvestri. Gianmaria, infatti, sta facendo di tutto per tornare in buoni rapporti con la modella italo americana. Persino quest’ultima, nonostante non abbia smesso di punzecchiare l’imprenditore sembra essersi aperta al dialogo.

Come detto questo ha infastidito non poco Belli che avrebbe criticato ironicamente il molto tempo passato dai due a chiacchierare. Quest’ultimo, inoltre, trova davvero strano come se ne dicano di tutti i colori e poi rischiano di parlare per intere nottate insieme come se nulla fosse. Delle parole, ovviamente, pregne di gelosia e che hanno lasciato trasparire tutto il suo fastidio.

Dalla sua parte, inoltre, in questa particolare lotta, Alex ha trovato come alleato anche Sophie Codegoni che ha definito Gianmaria e Soleil incoerenti. Ricordiamo, inoltre, che proprio a causa della possibile eliminazione dell’imprenditore la Sorge ha voluto ricucire i rapporti con l’uomo, una scelta che però potrebbe danneggiare irrimediabilmente la sua amicizia con Belli.