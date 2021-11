By

Alex sarebbe rimasto incantato nel guardare le gambe della influencer italo americana mentre ballava all’interno della casa del Grande Fratello.

Alex Belli e Soleil Sorge si sono chiariti e sembrano ormai più uniti che mai. La loro storia, se possiamo definirla tale, è stata il grande punto di forza di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò non sono poche le difficoltà che si sono poste fra i due, come ad esempio Delia Duran, la moglie dell’attore.

Proprio quest’ultima, infatti, avrebbe avuto nelle scorse settimane un acceso diverbio con la Sorge insinuando come i due non fossero più, ormai, semplici amici. Una gelosia, quella nei confronti dei due concorrenti, che avrebbe spinto Delia persino ad entrare le stessa nella casa come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini.

Delle minacce della donna però sembra essersene completamente infischiato Alex Belli il quale ha continuato a ridere e scherzare con l’influencer. Un’attrazione sicuramente in primis mentale ma anche fisica come abbiamo potuto vedere nelle ultime settimane. Mentre Soleil ballava su uno dei divani della casa, infatti, l’attore è sembrato perso a guardare le sue gambe muoversi venendo persino rimproverato dal presentatore del programma.

Tornando a parlare del loro “brutto periodo”, Soleil era convinta come l’uomo stesse solamente recitando con l’obiettivo di ottenere il favore del pubblico. Questa, infatti, non sarebbe stata la prima volta, a detta della Sorge, che qualcuno tenta di sfruttare la sua popolarità.

Queste nello specifico ecco le parole con cui la ragazza ha descritto i suoi dubbi:

“Non credo stia recitando, credo alla sua persona. Dall’altro lato ho anche io un vissuto e mi è capitato già in precedenza di essere usata e strumentalizzata da amici. Sono umana, è per questo che sono arrivata a dubitare di Alex“.

Dunque l’allarme sembra rientrato e con la possibile uscita anticipata di Gianmaria Antinolfi, il quale non dovrebbe prolungare oltre il 13 dicembre la sua esperienza nello show, la strada verso il cuore di Soleil per Alex Belli sarebbe tutta in discesa. Vedremo, dunque, nelle settimane successive l’evolversi della situazione.