Nella casa del Gf Vip 6, ormai, Alex e Soleil sono inarrestabili. Ecco il commento che si è lasciato scappare l’attore sulla depilazione dell’influencer.

Durante l’ultima puntata, in prima serata, del Gf Vip 6 i telespettatori ne hanno viste delle belle e, ancora una volta, la coppia Belli-Sorge ha tenuto banco.

Gf Vip 6: è nato l’amore?

Ormai i due protagonisti indiscussi del Gf Vip 6, nonostante i nuovi ingressi, nonostante le beghe tra gli altri concorrenti, sono soltanto loro: Alex Belli e Soleil Sorge. I due, attratti reciprocamente da quella che Belli ha definito chimica artistica, ormai sono senza freni all’interno della casa di Cinecittà.

A dare il la per un nuovo, appassionato e bollente, bacio tra quella che, ormai, può essere definita coppia è stata la messa in scena de La Turandot, diretta eccezionalmente da Katia Ricciarelli. Un bacio che non ha tardato a diventare virale.

Un altra spinta a far sì che la coppia diventasse ancora più libera è venuta da fuori la casa del Gf Vip 6: Delia Duran, infatti, ha fatto circolare delle foto in cui si lascia andare tra le braccia di un altro famoso. Che l’abbia fatto per vendicarsi di tutto ciò che il marito sta facendo nella casa?

La domanda piccante di Alex Belli

Durante la diretta di lunedì 29 novembre, Soleil indossava un completo total black composto da giacca doppiopetto cropped e minigonna. Ai piedi, stivali alti fin sotto il ginocchio, con tacco, metallizzati. La gonna, da seduta, lasciava poco all’immaginazione e metteva in mostra le lunghe gambe dell’influencer.

Allungandole, Soleil ha mostrato come fossero prive di peluria. Tanto che Alex ha detto:

“hai tirato via tutto, l’ho visto. Hai tirato via tutti i pelucchi!”.

Lei, rispondendo alle domande di un’altra concorrente ha affermato che le gambe non le cosce non le aveva depilate, facendo finta di ignorare quanto insistentemente Belli le stava dicendo.

Nel farlo, Belli le dava anche delle piccole gomitate per attirare l’attenzione di lei che, alla fine gli ha sorriso. Ormai, durante le dirette, i due sono sempre seduti vicini sul divano e la prossemica tra i due parla chiaro. Voi che ne pensate?