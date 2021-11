Freddo invernale, l’errore da non commettere MAI dentro casa

Ora che il freddo invernale si fa sentire il riscaldamento può diventare il nostro miglior alleato per riscaldarci. Ma cosa fare in casa?

Anche quest’anno siamo alle prese con la pandemia quindi non dobbiamo dimenticare di ventilare regolarmente e anche più di prima.

Cosa fare con il freddo invernale nella pandemia

Per adempiere a questa necessità potreste quindi sentire una sensazione di freddo dentro casa come se foste per strada, quindi sarà bene riscaldarsi e per questo è meglio non commettere alcuni errori comuni.

Ognuno ha la sua tecnica per scaldarsi quando ha freddo, c’è chi si mette più vestiti, chi ricorre a una coperta termica o magari a una borsa di acqua calda. Si ricorre a soluzioni che sono piuttosto popolari e comuni, tuttavia a volte sono un errore.

Bere una bevanda calda

La prima cosa che viene in mente è bere una cioccolata calda fumante o un tè bollente. Pensando che bere qualcosa di caldo sia il modo più efficace per smettere di sentire freddo! Infatti il calore che scende in gola e arriva allo stomaco regala un’immediata sensazione di calore, ma si tratta di un effetto è transitorio.

Il nostro corpo cerca di mantenere una temperatura corporea costante, quindi se lo sottoponiamo a una temperatura molto elevata, dovrà sudare per raffreddarsi.

Bere alcolici

Nei paesi particolarmente freddi è in uso bere del vin brulè o liquori forti. Questi aumentano la temperatura del corpo e che in teoria servono a riscaldarsi in quanto è dimostrato che quando si beve si tende a non sentire freddo, questo le bevande alcoliche dilatano i vasi sanguigni.

Tuttavia quegli stessi vasi dilatati interferiranno con i segnali del freddo del corpo, permettendo al freddo di penetrare più facilmente. Pertanto, dopo l‘euforia di avere caldo dopo aver bevuto, il freddo diventerà molto intenso e probabilmente quello che ti succede è che ti ritrovi alla fine con un bel raffreddore.

Dormire troppo al caldo

Alzare troppo il riscaldamento o usare un piumino molto caldo è un altro grosso errore che facciamo se abbiamo freddo. Sarebbe meglio mettere più coperte sul letto ma renderle leggere in modo che formino strati rimovibili.

Di notte, la nostra circolazione sanguigna rallenta e il corpo si raffredda naturalmente. Se questo fenomeno naturale non si verifica, è difficile per noi addormentarci. Senza una buona qualità del sonno il corpo non ritrova la sua energia e accumula fatica.

Inoltre, l’eccessivo riscaldamento dell’ambiente lo fa seccare e lo stesso accade alla nostra gola, quindi al risveglio potresti avvertire mal di gola, mal di testa o pelle secca. La temperatura ambiente corretta dovrebbe essere compresa tra 16 e 19°C per gli adulti e tra 18 e 20°C per i bambini. Ciò consente anche di risparmiare energia.

Ventilare gli ambienti nel modo corretto

Per quanto la temperatura esterna sia fredda, è di grande importanza ventilare la casa ogni giorno per alcuni minuti.

Basterà aprire le finestre per 5/ 10 minuti al massimo, con la ventilazione del vostro ambiente, eviterete la proliferazione di microbi che prosperano in luoghi caldi e chiusi (il che è estremamente importante nello stato pandemico di oggi). Per di più, vi assicurerete l’ossigenazione necessaria durante il riposo e avrete un sonno riposante.