Rifare il letto senza cambiare le lenzuola è sbagliatissimo: ecco perché

Perché dovremmo cambiare più volte le lenzuola? Perché non c’è sensazione più piacevole che sdraiarsi su un letto con lenzuola pulite dopo una doccia calda e rigenerante.

Nel letto trascorriamo circa 49 ore a settimana, ovviamente se abbiamo la fortuna di dormire almeno 7 ore a notte.

Perché dovremmo cambiare più volte le lenzuola

Quante volte abbiamo trasformato il nostro letto in un ufficio, una sala da tè, un tavolo per la cena e anche il luogo che gli animali scelgono per riposo?

Inoltre se abbiamo dei figli che dormono ancora con noi, il letto diventa un luogo d’incontro familiare. Se esaminiamo tutto ciò che facciamo a letto, è logico pensare all’accumulo di germi e batteri.

Diciamolo francamente con questi presupposti il letto è un vivaio per la riproduzione di funghi e batteri, inoltre dobbiamo considerare anche:

l’umidità che si genera durante il sonno,

la saliva che a volte rimane sui cuscini,

i fluidi corporei che rilasciamo,

le cellule della pelle che scambiamo

e il resto delle cose che ” finiscono” nel letto.

Senza contare che la pelle umana è cibo per gli acari della polvere e che una persona può sudare fino a un litro di sudore in una notte e anche di più se dorme molto caldo.

E avrete sicuramente notato: solo pochi giorni dopo aver cambiato le lenzuola, non hanno più un buon odore e non sono più così morbide al tatto. In effetti, milioni di particelle microscopiche hanno avuto il tempo di svilupparsi e ora condividono con noi le loro notti.

Problemi comuni tra le “lenzuola” non pulite a sufficienza

Molti penseranno che sono casi estremi ma, i problemi più comuni riscontrati nella biancheria da letto e nei materassi sono la pediculosi e la scabbia (o scabbia).

Entrambi vengono trasmessi attraverso parassiti che possono rimanere in vita per circa 48 ore.

A prescindere dagli “eccessi” è importante sapere che cambiare le lenzuola regolarmente è essenziale per rimanere in salute. Infatti, i vari microbi presenti nelle lenzuola possono favorire la comparsa di disturbi come le malattie respiratorie o i problemi della pelle.

Senza contare che ci sono altri motivi che diffondono la trasmissione dei germi:

non aerare gli ambienti,

non lavare i pigiami,

tossire o starnutire senza coprirsi la bocca con la piega del gomito. ​

Ma il motivo fondamentale è la “mancanza di igiene delle mani”.

Lavare le lenzuola una volta a settimana

Per limitare i rischi appena descritti c’è una sola soluzione: cambiare le lenzuola regolarmente, o una volta alla settimana o al massimo ogni due settimane, perché questo è il tempo che i microbi e gli allergeni hanno bisogno di accumularsi tra le fibre dei tessuti.

Forse il pensiero di batteri e sporco nel letto non è abbastanza per motivarti, ma basta pensare a quella sensazione di freschezza nelle lenzuola pulite… e alle belle notti che si potrà trascorre con loro.