Riscaldamenti accesi: l’errore da non commettere mai che fa male alla salute

Nonostante alcune notti risultino particolarmente fredde, non bisogna mai tenere accesi per tutto il tempo i riscaldamenti.

Quando fuori fa molto freddo spesso la notte preferiamo lasciare i riscaldamenti accessi ma come andremo a vedere, questo comporta dei rischi non solo per le nostre tasche ma anche per la salute. Infatti, come se non bastasse, la nostra scelta di tener acceso l’impianto di riscaldamento influenzerà negativamente anche sull’ambiente. Esistono, infatti, delle vere e proprie regole da seguire per ciò che riguarda il riscaldamento ed oggi vedremo quali sono.

Temperature troppo alte, pericolo per le vie respiratorie

I riscaldamenti accesi di notte, quindi, come dicevamo, possono portare a malattie respiratorie, mal di gola e perfino secchezza nella pelle. Questi sintomi, inoltre, si manifestano in quantità maggiore in bambini ed anziani. Il troppo calore è nemico persino del buon sonno. In estate, spesso, risulta difficile addormentarsi quando fa troppo caldo e questa regola vale anche d’inverno se rendiamo la nostra casa un autentico forno.

Tende pesanti, una soluzione più che valida

Il troppo caldo potrebbe portare anche a problemi di peso, infatti, il nostro corpo in un ambiente favorevole non ha bisogno di bruciare energie per mantenersi caldo. Ci sono, inoltre, numerosi paletti legali per quanto riguarda l’accensione e lo spegnimento degli impianti. In primis l’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, ognuna con esigenze e regole diverse. Per fare un esempio nel nord del paese l’uso dei climatizzatori non potrà superare le 14 ore mentre nei comuni del sud gli impianti dovranno essere accesi minimo 8 ore al giorno.

Ovviamente, in caso di giornate particolarmente fredde o altri eventi climatici, sono ammesse eccezioni. Spegnere i riscaldamenti di notte, quindi, non solo ci farà bene ma ci farà risparmiare economicamente, oltre che consentirci di evitare le multe per sforamento. Come consiglio per non disperdere il calore accumulato durante il giorno nelle ore notturne consigliamo di abbassare le persiane e piazzare delle tende pesanti davanti le finestre le quali tratterranno il calore. Con questi consigli, dunque, riusciremo ad avere uno stile di vita più salutare e persino meno dispendioso.