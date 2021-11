Federica Panicucci, com’era da giovane? Irriconoscibile al suo primo provino

Vi ricordate com’era Federica Panicucci agli esordi della sua carriera? Era giovanissima e davvero bellissima. Oggi ha 54 ed è una donna meravigliosa, sembra che per lei il tempo non passi mai: vediamola nel suo primo provino.

Federica Panicucci, ha alle spalle una carriera davvero eccezionale. Oggi è una delle conduttrici più amate seguite di sempre, grazie alla sua incredibile professionalità e passione che ogni giorno dimostra nel suo lavoro.

La presentatrice è approdata nel mondo dello spettacolo al fianco di Enzo Tortora e ora conduce un programma tutto suo. Ma l’avete mai vista durante il suo primo provino? rimarrete a bocca aperta.

Federica Panicucci, carriera

Federica Panicucci, volto di Mattino Cinque da ormai dieci anni. E’ passato diverso tempo, ma è impossibile dimenticare quando ha condotto il Festivalbar, dove proprio lì la sua carriera ha spiccato il volo.

Lei ha sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo, addirittura decise di lasciare la facoltà di giurisprudenza per intraprendere questo percorso in tv. Il 1991 è il suo anno, dato che inizia a condurre numerose trasmissioni, tra cui: Unomania, Twin Clips, Smile, Jammin, la finale di Look of the Year. Nel corso degli anni è stata al timone di tantissimi programmi anche della Rai.

Ma la sua carriera non è stata solo lavoro perché è stata per molto tempo al centro del gossip per via delle sue relazioni, una delle più importanti è quella con il dj Mario Fargetta. Dal loro amore sono venuti alla luce: Sofia e Mattia. I due si sono separati ma sono comunque rimasti in buoni rapporti. Oggi è felicemente fidanzata con il noto imprenditore Marco Bacini e sono più affiatati che mai.

Il primo provino della conduttrice di Mattino Cinque

Federica Panicucci è una donna meravigliosa: capelli biondissimi, sorriso smagliante e corpo da favola. Ha 54 anni ma sembra che per lei il tempo non passi mai. Ma l’avete mai vista nel suo primo provino? Il cambiamento è davvero sconvolgente.

Senza dubbio è cambiata molto, ma è rimasta comunque bellissima. Non tutti sanno che anche Federica da giovane era molto insicura, lo ha raccontato le stessa durante un’intervista: “La mia agenzia mi mandò a fare un provino per Portobello, per me un sogno: lo guardavo insieme ai miei genitori. Al casting c’erano tutte super modelle, pensai di non avere chance, invece cercavano un volto un po’ diverso.”

Da come possiamo notare dalla foto, la trasformazione è evidente. Correva l’anno 1987, aveva dei capelli mossi e molto scuri. Senza dubbio il suo sorriso smagliante non è mai cambiato.