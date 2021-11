Clamoroso: Federica Panicucci fuori da Mediaset. Ecco che cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi.

La conduttrice di Mattino Cinque pronta a dire addio a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare. Vediamo che cosa sta succedendo ai piani alti di Cologno Monzese.

Federica Panicucci fuori da Mediaset, l’indiscrezione scioccante

Federica Panicucci pronta a lasciare Mediaset? Pare proprio che Pier Silvio Berlusconi abbia le idee chiare a riguardo. La bionda conduttrice che dal 2009 è al timone di Mattino Cinque, potrebbe presto essere sostituita definitivamente. Già qualche settimana fa si mormorava di una pausa obbligata dal piccolo schermo che sarebbe durata fino ai primi di gennaio.

Quelli che sembravano solo rumors oggi hanno però il sapore di conferme ufficiali. Proprio come accaduto per Barbara D’Urso, anche lo spazio televisivo di Federica Panicucci dovrebbe essere ridotto sempre di più.

Dopo 12 anni di onorato servizio, la bionda conduttrice, a quanto pare, lascerà il timone di Mattino Cinque nelle mani di Francesco Vecchi che già a partire da dicembre dovrebbe diventare il conduttore unico del contenitore di informazione mattutino. Che cosa ne sarà di Federica Panicucci? Pier Silvio Berlusconi non ha dubbi. Ecco che cosa ha previsto per la bella conduttrice.

Cambiamenti in casa Mediaset: chi resta e chi va

Non tira una buona aria ai piani alti di Cologno Monzese. Due delle conduttrici più amate di Canale 5, Barbara D’Urso e Federica Panicucci, potrebbero vedere ridimensionata notevolmente la loro presenza sul piccolo schermo. Pare proprio che Pier Silvio Berlusconi stia pensando di sostituire le storiche presentatrici Mediaset con volti nuovi.

Si parla di un nuovo acquisto, Simona Branchetti, giornalista del TG5, che potrebbe condurre un nuovo contenitore di notizie in onda nel periodo natalizio al posto di Pomeriggio 5. Ma le novità non sono finite qui.

Prossimamente torneranno in televisione La talpa e L’Isola dei Famosi ma alla conduzione non vedremo né la Panicucci né la D’Urso. Quasi certamente il survival game sarà nuovamente condotto da Ilary Blasi, mentre per La talpa ancora non ci sono news.

Che cosa ne sarà di Federica? Pier Silvio Berlusconi ci sta ancora pensando. Molto probabilmente per la Panicucci sarà prevista una nuova trasmissione in prima serata, ma è ancora tutto da decidere. Per il momento non ci resta che attendere ulteriori sviluppi che non tarderanno sicuramente ad arrivare.

