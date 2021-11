By

La RAI ha preso una decisione che ha fatto infuriare i telespettatori e anche una famosa deputata: sarà sospeso un noto programma d’informazione.

Già da diverso tempo si vociferava di questa cancellazione definitiva, ma ora sembra che la decisione sia stata presa e il taglio si effettuerà a breve, precisamente da gennaio. Le indiscrezioni di questi ultimi giorni hanno portato a diverse proteste da parte di volti molto noti: scopriamo di più.

Rai, la cancellazione definitiva

I vertici della Rai ha deciso di sospendere definitivamente l’edizione notturna dei TGR, L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes ha confermato tutto:

“Le edizioni notturne dei Tgr sono state cancellate a partire dal 9 gennaio col nuovo palinsesto, lo confermiamo“. Ma perché un programma così importante per l’informazione sarà cancellato?

A quanto pare i motivi sono “editoriali” e ovviamente ha influenzato moltissimo anche il crollo degli ascolti. Sicuramente, si tratta di un taglio che porterà un certo risparmio economico.

La messa in onda del TGR della mezzanotte delle sedi regionali implica, solamente di personale, quattro milioni di euro annuali. Se alcuni sono a favore di questa decisione, altri non sono affatto d’accordo. In questi ultimi giorni, ci sono state varie proteste: scopriamo di più.

Le proteste

La cancellazione dell’edizione notturna dei TGR ha scatenato la reazione di Guido Liris. L’assessore regionale al Bilancio e alle Aree interne ha espresso tutte le sue perplessità, dato che il programma offre le informazioni fondamentali per i cittadini che spesso non utilizzano la rete:

“Il servizio svolto dalla Rai, in particolare dalle Testate regionali, grazie alla loro capillarità, ha caratteristiche uniche in Europa e quello che andrebbe fatto”.

Addirittura La Regione Abruzzo “chiede alla Rai un ripensamento”, soprattutto in questo periodo non facile, in cui c’è sempre più la necessità di notizie veritiere, dato che sui social si diffondono facilmente informazioni poco attendibili.

Anche la deputata Stefania Pezzopane ha espresso tutta la sua disapprovazione, rivelando:

“Sarebbe davvero molto grave se la Rai decidesse, di chiudere le edizioni di mezzanotte dei Tg regionali.”

Al momento sono in molti a chiedere un ripensamento per questa decisione che potrebbe rivelarsi fatale per l’informazione.