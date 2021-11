In una lunga intervista Sonia Bruganelli ha raccontato la sua esperienza nel mondo della televisione, iniziata nel lontano 2015.

Sonia Bruganelli negli ultimi giorni ha aperto le porte della sua casa di produzione per una lunga intervista. La moglie di Paolo Bonolis, dunque, ha parlato di diversi argomenti che andremo a vedere insieme. In primis Sonia ha voluto chiarire un aspetto legato al suo carattere, infatti, sono in molti a considerarla spesso spigolosa e scorbutica.

Sonia Bruganelli è sposata dal 2002 con Paolo Bonolis

A questa “provocazione”, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha risposto come semplicemente non è il tipo che fa di tutto per attirare la benevolenza delle persone ma che allo stesso modo non cerca neanche di sembrare antipatica. Molti, inoltre, non conoscevano Sonia Bruganelli prima che prendesse parte al reality ma in realtà la sua carriera nel mondo della televisione è iniziata nel lontano 2005.

E’ proprio in quell’anno, infatti, che nasce la sua società la SDL 2005. Quest’ultima, per molto tempo, si è occupata di casting dovendo selezionare i vari personaggi che sarebbero apparsi poi in televisione, sia nei gameshow che nei people show. Il compito di Sonia, quindi, è sempre stato di organizzare le varie trasmissioni seppur non apparendo dinanzi alle telecamere.

L’imprenditrice ha aperto la sua società nel 2005 occupandosi del casting per alcuni programmi

Parlando invece del “difficile ruolo” da moglie di Paolo Bonolis, Sonia si è espressa così: “Se non avessi sposato Paolo non ci sarebbe stato un motivo al mondo perché le persone dovessero interessarsi a me e fotografarmi. Ci sta e non mi pesa affatto“.

LEGGI ANCHE —> Sonia Bruganelli, terremoto al Grande Fratello Vip: “Il programma è tutto scritto”

“Anzi, negli ultimi anni è successo che ciò che ho fatto mi ha dato la possibilità di apparire indipendentemente da lui. Parlo del mio lavoro, de I libri di Sonia, dei programmi di cui mi occupo. E in fondo anche come moglie di Paolo Bonolis, perché a onor del vero ancora lo sono“.

LEGGI ANCHE —> GF Vip 6, Sonia Bruganelli contro Alfonso Signorini: “Vaff*****o” | Scoppia il delirio

Dunque quella al Grande Fratello, seppur è stata la prima apparizione on screen della donna, quest’ultima si è subito calata bene nel ruolo diventando una delle opinioniste più di successo delle ultime edizioni. Chissà, quindi, che in futuro non possa avere un programma proprio.