Come tutti sapranno al Grande Fratello Vip, i colpi di scena non mancano mai, infatti durante la scorsa puntata, Sonia Bruganelli ha mandato a quel paese Alfonso Signorini, lasciando completamente senza parole: ecco come ha reagito il conduttore.

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda nella serata di venerdì 19 novembre, è stata piuttosto movimentata ma comunque colma di emozioni fortissime. Il momento che ha fatto più divertire i telespettatori è stato un simpatico siparietto tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, Sonia Bruganelli contro Alfonso Signorini

In questi ultimi mesi, abbiamo conosciuto bene Sonia Bruganelli. Lei è una donna che non le manda di certo a dire, schietta e sincera, senza peli sulla lingua. Ma soprattutto è spontanea e a volte un po’ impulsiva. Proprio per questo Alfonso Signorini l’ha desiderata fortemente come opinionista nel suo reality.

Durante il 20esimo appuntamento in diretta del Grande Fratello Vip 6, la moglie di Paolo Bonolis ha commesso un enorme scivolone con il conduttore e la sua reazione è diventata in pochissimo tempo virale.

Tutto ciò è accaduto quando il direttore del magazine Chi ha chiesto alle due opinioniste un parere su uno dei concorrenti e subito dopo ha interrotto il discorso bruscamente, proprio per questo la Bruganelli ha perso le staffe: scopriamo di più.

Sonia Bruganelli sbotta contro il conduttore: “Vaff*****o”

Nella scorsa puntata, la showgirl Miriana Trevisan ha avuto la possibilità di entrare nuovamente nella Casa più spiata d’Italia con un biglietto di ritorno per essere ancora una volta una concorrente del GF Vip 6.

In quel momento, la Trevisan ha espresso tutta la sua emozione dicendo: “Ho sognato e l’ho detto agli altri, di uscire fuori e ritrovarmi a Casa mia. Poi mi sono svegliata. E oggi ho detto ‘tanto ho il biglietto di ritorno”. Alfonso Signorini ha dato subito la parola a Sonia Bruganelli, la quale ha dichiarato: “Sai che anch’io ho dei poteri paranormali? Mi capita, delle volte, di addormentarmi….”

Non ha fatto in tempo a finire il discorso che il conduttore l’ha interrotta e lei molto infastidita ha sbottato dicendo: “Ma vaff*****o, ma scusami”. Signorini non poteva credere a ciò che aveva appena sentito e ironizzando ha risposto: “Ma stiamo scherzando? Cosa hai detto?”.

L’opinionista, imbarazzata per la clamorosa gaffe, si è nascosta dietro la sua sedia rossa ed è scoppiata a ridere. Una scena che ha davvero divertito tutti e che è diventata virale sul web in pochissimo tempo.