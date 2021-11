Se il venerdì sera aspettavate con ansia la messa in onda della puntata della sesta edizione del GF Vip, allora rimarrete delusi da questo sconvolgente cambiamento: scopriamo cosa è accaduto.

Mediaset ha preso una decisione che scombussolerà incredibilmente il seguitissimo reality di Alfonso Signorini. Nei primi tre mesi del reality, l’appuntamento si è svolto sempre il lunedì e il venerdì in prima serata, ma a breve cambierà ogni cosa: ecco cosa è accaduto.

GF Vip, il clamoroso cambiamento

Come in ogni edizione, Alfonso Signorini entra nelle case degli italiani per ben due volte a settimana: il lunedì e il venerdì sera. Due appuntamenti imperdibili per i telespettatori che a breve dovranno abituarsi a una clamorosa modifica.

Il Grande Fratello Vip, è uno dei reality più amati di sempre, ma a quanto pare Mediaset ha programmato diversi cambiamenti per quanto riguarda il palinsesto. Publitalia, ha annunciato che a gennaio, il reality di Alfonso Signorini non andrà più in onda il venerdì.

Una decisione che sicuramente non piacerà ai telespettatori a casa, ma non c’è stato nulla da fare, dovranno abituarsi perché sembra già tutto confermato. Per ora i motivi non sono stati resi noti pubblicamente, però potrebbe essere una mossa strategica per portare a casa sempre più ascolti, dato che la competizione da parte della RAI si fa sempre più accesa.

LEGGI ANCHE –> Terremoto in Rai, chiude per sempre il famosissimo programma: “Sarebbe molto grave”

Mediaset 2022, il nuovo palinsesto

A partire da gennaio, il GF Vip 6 non andrà più in onda il venerdì, bensì il giovedì. Al posto del reality ci saranno delle fiction incredibili, tra cui: Più forte del destino, Fosca e Viola come il mare. Ma niente paura, perché il sabato ci terrà compagnia Maria De Filippi, con il suo storico programma C’è Posta per Te, verso l’8 o il 15 gennaio 2022.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2022, clamoroso in RAI: ribalto totale alla conduzione | Amatissima dagli italiani

La domenica, invece, c’è una sorpresa speciale. Il grande Gerry Scotti tornerà anche lui con Lo Show dei Record. Ma in prima serata ci terrà compagnia Paolo Bonolis con gli speciali di Avanti un Altro, uno dei game quiz più apprezzati degli ultimi anni.

Anche nel mese di marzo non mancheranno degli appuntamenti imperdibili, con Felicissima Sera di Pio e Amedeo e anche con il Serale di Amici. Sicuramente abituarsi a tutti questi cambiamenti non sarà facile, ma siamo certi che nessuno rimarrà deluso.