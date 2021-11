By

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini avrebbe notato una somiglianza incredibile fra Sophie Codegoni e Vanessa Incontrada.

Sophie Codegoni è uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori durante il programma condotto da Alfonso Signorini, inoltre, sarebbe stato il suo carattere a dir poco esplosivo. Ad esempio, negli ultimi giorni, l’influencer si è lamentata di come lei e le sorelle Selassiè vengano sempre denigrate all’interno della casa.

Alfonso Signorini è il direttore di Chi Magazine

Nello specifico quest’ultime sono state accusate dal resto dei concorrenti di essersi coalizzate per mettere in nomination Manila. Sophie, quindi, ha preso le difese delle principesse dicendo come quando lei fu votata da ben 6 persone nessuno si lamentò, idem quando Miriana si beccò il voto di tutte le ragazze della casa.

La Codegoni però ha catturato anche l’attenzione per il suo stile. Durante una delle ultime dirette del programma, infatti, Alfonso Signorini ha fermato lo show per notare la nuova acconciatura della ragazza. Il commentatore nello specifico avrebbe detto: “Stasera io vedo sosia da tutte le parti, sarà il miraggio perchè sapete come dopo un certo orario son rintronato, ma devo dire che questa sera Sophie somiglia moltissimo a Vanessa Incontrada. Sei veramente molto simile a Vanessa“.

Vanessa Incontrada è impegnata nella conduzione di Zelig

Un giudizio condiviso anche dai fan della trasmissione che avrebbero assecondato l’osservazione fatta da Alfonso Signorini. Una somiglianza, come ha spiegato la stessa Codegoni, dovuta anche al suo nuovo taglio di capelli. Durante la diretta, infatti, Sophie ha esibito una nuova acconciatura arricciandosi i capelli.

Insomma seppur non vedremo la “vera” Vanessa Incontrada fra le new entry della casa possiamo consolarci con la giovane influencer la quale risulta davvero molto simile a lei. La conduttrice, infatti, ha da poco iniziato a lavorare nella nuova edizione di Zelig.

Il programma si è voluto, inoltre, sì rinnovare ma dando uno sguardo al passato richiamando la coppia storica che l’ha reso famoso ossia quella composta da Vanessa e da Claudio Bisio. Vedremo nelle prossime settimane, dunque, se questa scelta di ritorno alle origini risulterà vincente per uno dei programmi di comicità più apprezzati degli ultimi anni.