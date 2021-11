Terremoto al GF Vip 6: Alfonso Signorini è arrabbiatissimo. Ecco che cosa è accaduto. Scopriamolo insieme.

GF Vip 6: Alfonso Signorini su tutte le furie. Un concorrente rischia di essere fatto fuori da Mediaset. Ecco chi.

GF Vip 6: provvedimento in arrivo per un concorrente?

Il Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini, non smette di sorprendere. Questa trasmissione si conferma un successo. I telespettatori seguono con entusiasmo e curiosità le vicende dei vipponi che giorno dopo giorno, si fanno conoscere in vesti anche nuove dai telespettatori. Il cast selezionato quest’anno è davvero stellare, il presentatore, d’altronde, lo aveva anticipato qualche mese fa che la nuova edizione sarebbe stata senza dubbio la più scoppiettante di sempre.

Il game show di Canale 5 sta riscuotendo così grande successo che Mediaset ha deciso di prolungare la durata: il reality terminerà a marzo 2022 con una inaspettata serata finale. Questa sarà l’edizione più lunga della storia.

Signorini è un conduttore professionale e pertanto molto ligio alle regole. Sembra però che proprio queste regole siano state violate da un concorrente. Provvedimento in arrivo per un gieffino? Vediamo che cosa è accaduto.

Alfonso Signorini su tutte le furie, ecco chi sarà fatto fuori da Mediaset

Il format del Grande Fratello prevede che i concorrenti siano sotto l’occhio indiscreto della telecamera h24 e che il pubblico da casa possa vedere tutto ciò che succede nel famoso bunker di Cinecittà. I vipponi sono liberi di fare ciò che credono più opportuno, comportandosi come se le telecamere non esistessero. Nel gioco vige una sola regola: chiunque entri nella casa del Grande Fratello non può essere informato e non può divulgare quello che succede all’esterno, pena un provvedimento disciplinare o addirittura la squalifica.

Qualcuno nella casa non ha tenuto però fede alle regole del gioco e rischia di essere espulso. Si tratta di Alex Belli che ha parlato del fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, svelando a Manuel Bortuzzo che il giovane dovrebbe diventare un concorrente ufficiale a tutti gli effetti.

Belli assicura che questa informazione è veritiera e gliel’ha svelata Fabrizio Corona prima che iniziasse il famoso game show. Che cosa succederà adesso? Intanto anche nella scorsa puntata che ha visto l’ingresso di due nuove concorrenti, Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, il conduttore ha ribadito che le due showgirl hanno l’obbligo di non parlare di ciò che sta succedendo fuori dalla casa. Intanto molti si chiedono: provvedimento in arrivo per il gieffino? Staremo a vedere.