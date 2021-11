Sapete che lavoro faceva Alfonso Signorini prima del successo? Non lo immaginereste mai.

Alfonso Signorini è l’amatissimo presentatore del Grande Fratello Vip 6 e un apprezzato giornalista. Sapete però che prima del successo svolgeva un mestiere assolutamente comune? Ecco che cosa faceva prima della fama.

Tutte le curiosità su Alfonso Signorini

Classe 1964, Alfonso Signorini è nato a Milano. È un giornalista, un conduttore radiofonico e televisivo e uno dei personaggi di spicco del mondo dello spettacolo italiano. È cresciuto in una famiglia molto umile con mamma casalinga e papà impiegato.

Signorini è una persona molto riservata e ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Dichiaratamente omosessuale, è felicemente fidanzato da ben 19 anni con Paolo Galimberti, ex senatore e imprenditore italiano.

Uomo particolarmente intelligente e di grande cultura, ha mostrato e continua a mostrare queste sue spiccate doti nel suo lavoro. Oggi è il conduttore del fortunato programma Mediaset, il Grande Fratello Vip che conduce da diverse edizioni ma lavora nel mondo della televisione da tantissimi anni.

Ha condotto Kalispera, una trasmissione che ha riscosso un ottimo consenso popolare, è stato opinionista di diverse trasmissioni televisive, spesso ospite fisso al Maurizio Costanzo Show ed è il direttore del settimanale Chi.

Insomma Alfonso ha una carriera di tutto rispetto alle spalle. Sapete però che prima di diventare così famoso, Signorini aveva un lavoro assolutamente normale? Ecco che cosa faceva prima che la fama e il successo lo travolgessero.

Che lavoro faceva il presentatore del GF Vip prima di diventare famoso

Amante fin da piccolo della cultura e dell’arte, si è diplomato al liceo classico della sua città e ha proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere classiche presso l’Università Cattolica di Milano.

Ha conseguito la laurea in Lettere con ottimo profitto e ha proseguito con una specializzazione in Filologia Umanistica e Medievale. Appassionato anche di musica si è diplomato al conservatorio. Suona in modo impeccabile il pianoforte, strumento che ha come affermato in un’intervista, lo rilassa e gli consente di lasciare da parte ansie e preoccupazioni.

Alfonso Signorini ha sfruttato per tanti anni il titolo di studio che ha conseguito all’Università. Dopo la laurea in Lettere classiche ha intrapreso la strada dell’insegnamento.

L’attuale conduttore del GF Vip ha insegnato Greco e Latino presso il Liceo Gesuita Leone XXIII situato a Milano. Ci avreste mai creduto? Eppure, molti sostengono che Signorini abbia proprio l’aspetto tipico di un professore e noi non potremmo essere più d’accordo.