Il mondo intero è preoccupato per le condizioni di salute di Charlene di Monaco. Dopo il suo ritorno a casa, è spuntato un retroscena davvero sconcertante: scopriamo cosa è accaduto.

Charlene è stata per più di dieci mesi lontana dalla sua famiglia, il motivo? dei seri problemi di salute, ma ora le sue condizioni sono davvero preoccupanti. A quanto pare, il periodo buio per la principessa non è ancora terminato: il retroscena sconcertante ha lasciato tutti senza parole.

Il ritorno a casa di Charlene di Monaco

Il ritorno della principessa Charlene risale all’8 novembre, tutti aspettavano questo momento, ma la preoccupazione dei sudditi non è ancora finita. Lei ha trascorso più di dieci mesi in Sudafrica, lontana dalla famiglia e dal Principato. Il motivo è davvero sconvolgente, perché sarebbe stata molto male a causa di un’infezione che le aveva impedito di tornare a casa.

Nelle scorse settimane, il principe Alberto aveva tranquillizzato i sudditi, rivelando che l’avremo rivista a breve e così è stato, Charlene è atterrata a Nizza. Molti credevano che la sua assenza fosse dovuta ad alcuni problemi matrimoniali, ma il principe nel corso di un’intervista ha smentito categoricamente questa notizia.

Ora la priorità della principessa è recuperare il tempo perduto con la sua famiglia e rimettersi al più presto per tornare più forte di prima. La sua permanenza in Sudafrica non è stata facile e ancora oggi non è in gran forma. Recentemente, è spuntato un retroscena davvero sconvolgente sulle sue condizioni: scopriamo di più.

Il retroscena sconvolgente

Dopo il ritorno a casa, Charlene di Monaco sembrerebbe scomparsa di nuovo. Stando a quanto hanno riportato alcune fonti ufficiali, la principessa si sarebbe trasferita momentaneamente vicino casa per un periodo di convalescenza.

LEGGI ANCHE –> Charlene di Monaco non sorride mai | La motivazione è commovente

Ma secondo una recente indiscrezione lanciata da Page Six, Charlène non starebbe affatto bene, soprattutto dopo gli ultimi interventi chirurgici a cui si è sottoposta. Fisicamente è davvero cambiata, a causa della clamorosa perdita di peso.

LEGGI ANCHE –> Charlene di Monaco, nuovo dramma oltre la malattia: grave lutto per la principessa

Infatti, delle fonti sostengono che le sue condizioni siano davvero critiche:

“Non sappiamo perché il Palazzo stia minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta (…) Ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”.

Un retroscena che infittisce ancor di più il mistero e che sta diffondendo tantissima preoccupazione in tutto il mondo.