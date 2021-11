Grave lutto per Charlene di Monaco. La principessa è distrutta. Vediamo che cosa è accaduto.

Non trova pace Charlene di Monaco. Dopo mesi difficili che hanno condizionato la sua salute fisica e mentale, si è consumato un altro dramma. Scopriamo che cosa è accaduto.

Periodo difficile per Charlene di Monaco, ecco che cosa sta succedendo

La principessa triste è ritornata. Così è stata definita da alcuni media internazionali Charlene di Monaco, regnante del famoso principato e moglie del Principe Alberto II. I mesi passati non sono stati molto semplici per lei. La principessa ha abbandonato il principato monegasco per dedicare del tempo a sé stessa e prendersi cura della sua salute.

Per oltre 10 mesi, la regnante si è rifugiata in Sudafrica, il suo paese natale, per curare un’infezione molto pericolosa. La donna avrebbe subito almeno tre operazioni alla testa a seguito delle quali è stata costretta a rimanere in ospedale per ulteriori controlli. Le sue precarie condizioni di salute non le hanno permesso di ritornare nel suo regno.

La situazione però sembra essersi sistemata e finalmente la principessa è rientrata a Monaco qualche giorno fa e ha potuto riabbracciare il marito, il Principe Alberto II, e i suoi due meravigliosi figli. Tuttavia per lei non sono finiti dispiaceri. Un altro dramma ha colpito Charlene.

Lutto per la principessa di Monaco, ecco chi è venuto a mancare

Non è stato un anno facile questo per Charlene di Monaco, la principessa sposata con Alberto II, regnante del principato monegasco. Dopo aver fronteggiato alcuni importanti e seri problemi di salute che l’hanno tenuta lontano dalla sua famiglia per quasi un anno, il sereno sembrava essere finalmente ritornato nella vita della giovane donna ma un altro dramma ha sconvolto il suo già fragile e compromesso equilibrio fisico e mentale.

La principessa ha subito una grave perdita. Attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, la moglie di Alberto II ha condiviso con i suoi fan un triste annuncio: la perdita della sua adorata cagnolina.

Come ha affermato la principessa, il suo chihuahua è morto dopo essere stato investito da una macchina. La regnante ha voluto ricordare la sua amata amica a quattro zampe pubblicando una foto di lei in compagnia del dolce pelosetto.

Charlene era molto legata al suo cagnolino adottato tanti anni fa insieme ad un altro chihuahua, Carlo che è morto 6 anni fa. Tantissimi sono i follower che hanno espresso alla regnante il loro cordoglio stringendosi in un affettuoso abbraccio virtuale.