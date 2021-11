Sonia Bruganelli, fatturati milionari per l’azienda della moglie di Bonolis

Dopo un 2020 caratterizzato dall’emergenza covid la società di Sonia Bruganelli, la Sdl 2005, è tornata a registrare fatturati milionari.

Non solo il successo derivato dalla partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli si sta confermando anche un abile manager per la sua società, la S.d.l. 2005 S.r.l. La società, nata proprio nel 2005, nello specifico, si occupa di effettuare i primi casting per le persone che prenderanno parte ai reality o ai quiz game.

Sonia Bruganelli ha fondato la sua società nel 2005

Insomma, la donna in questi più di 15 anni ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo anche se muovendo i fili da dietro le quinte senza mai apparire dinanzi alle telecamere. Questo, però, almeno fino alla chiamata fatta da Alfonso Signorini. Il 2020, inoltre, come per qualsiasi altra società ha visto diverse perdite per la società diretta da Sonia Bruganelli.

Numeri alla mano, infatti, parliamo di un calo del fatturato di poco superiore al 50% facendo crollare, quindi, l’azienda a “solo” 3,44 milioni. Insomma un periodo molto difficile ma da cui la Sdl sembra essersi ripresa alla grande. Fra i tanti programmi gestiti dalla società di Sonia vi è anche Ciao Darwin condotto proprio da suo marito, Paolo Bonolis.

La Sdl può vantare un fatturato di oltre 3 milioni di euro

Non solo durante l’emergenza sanitaria anche suo marito è stato tagliato fuori dal palinsesto Mediaset per un breve periodo con l’emittente che ha preferito concentrare le proprie risorse economiche sui canali di news per tenere sempre informati gli italiani. Una scelta quasi obbligata quella di Mediaset dato che Paolo è uno dei presentatori più pagati in Italia.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Sonia Bruganelli umilia in diretta Adriana Volpe: “Tu sei senza lavoro”

Non solo il 2020 ha portato a compiere alla titolare della società una drastica decisione, ossia quella di mettere l’intero utile a disposizione come rafforzamento patrimoniale della società per un totale di 1,9 milioni di euro.

LEGGI ANCHE —> Sonia Bruganelli, terremoto al Grande Fratello Vip: “Il programma è tutto scritto”

Non sono stati previsti dividendi per la donna e per gli altri soci, che invece lo scorso anno avevano deciso di spartire 1,2 milioni dei 1,7 milioni di utile della SDL 2005. Insomma una scelta che alla fine sembra aver dato ragione all’imprenditrice che oggi può vantare un patrimonio più che invidiabile, soprattutto se sommato a quello di Paolo Bonolis.