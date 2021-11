A tener viva questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è il rapporto fra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le quali spesso si trovano a battibeccare.

Continua senza esclusione di colpi la “battaglia” fra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe le quali sono solite litigare nel corso del Grande Fratello Vip. Se in questa edizione, infatti, alcuni concorrenti sono sembrati sotto tono nello studio lo spettacolo non è mai mancato grazie all’apporto delle due opinioniste. Dei battibecchi pesanti e che sanno catturare l’attenzione del telespettatore, anche per questo motivo, quindi Alfonso Signorini non si sogna minimamente di interromperle.

Il motivo del litigio fra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe sarebbe una foto

Il litigio, dunque, sarebbe iniziato a causa di una foto mostrata da Sonia in cui posava insieme a Giancarlo Magalli, uno dei nemici giurati della Volpe. Ad aggiungere il carico da 90 una frase che ha avuto lo stesso effetto di una coltellata per Adriana: “Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa…“. Ricordiamo, infatti, come la moglie di Paolo Bonolis sia nella vita imprenditrice e produttrice.

Sonia ha ricordato alla collega come lei fuori dal Grande Fratello ha già un lavoro

Sonia Bruganelli, dunque, ad inizio puntata aveva provato a sorvolare l’argomento ma alla fine l’ulteriore battibecco è stato inevitabile. Sarebbe la stessa Volpe secondo l’imprenditrice ad aver reso più famosa di quel che era la foto. Ma non solo, la donna si è detta stufa di questi atteggiamenti, specificando come ai suoi occhi ormai abbia perso credibilità.

Non si è fatta attendere, quindi, la risposta di quest’ultima che avrebbe accusato Sonia di star rigirando la frittata a suo vantaggio. La storia dietro la fotografia raccontata dalla compagna di Bonolis, infatti, sarebbe già stata smentita da diversi giornalisti.

“Nel momento in cui una persona sostiene una tesi giura, e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti vengono e chiedono una reazione. Ho detto quello pensavo, ma adesso abbiamo superato il limite, adesso basta. La verità viene a galla“, con queste parole anche la Volpe, dunque, ha voluto chiudere il discorso. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane ci sarà un chiarimento fra le due opinioniste.