Delia Duran sarebbe pronta a vendicarsi nei confronti di Alex e Soleil, entrando nella casa ed affrontandoli direttamente.

La temperatura all’interno del Grande Fratello Vip si è a dir poco surriscaldata con Alex Belli che ha fatto un massaggio a dir poco sensuale a Soleil Sorge. I due, quindi, sono andati avanti per più di un’ora con l’influencer che sembra aver gradito non poco le mani dell’attore.

Delia Duran avrebbe assistito al massaggio fatto da Alex a Soleil

Ovviamente non sono mancati commenti maliziosi da parte dei fan del programma, anche perché difficilmente un massaggio del genere viene fatto fra semplici amici. Ad attirare le attenzioni delle telecamere, inoltre, è stato un tenero incrocio delle dita dei due durante l’atto con Soleil che ha messo una mano dietro la schiena per toccare l’uomo.

Nelle ultime ore, inoltre, sta circolando un’indiscrezione secondo cui Delia Duran, la moglie di Alex, avrebbe assistito alla scena dall’albergo in cui sta passando la quarantena prima di poter entrare nella casa di Cinecittà. A dare questa importante informazione, quindi, sarebbe stato l’account Twitter di Agent Beast, il quale avrebbe già in passato anticipato diverse notizie sul reality.

La modella potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello già questa sera

Secondo quest’ultimo, quindi, Delia Duran sarebbe pronta a vendicarsi su Alex e Soleil affrontandoli appena avrà il via libera per entrare in casa. La modella, dunque, vorrebbe mettere suo marito difronte ai suoi dubbi e alle numerose incoerenze mostrate in questi mesi.

Neanche gli altri concorrenti sono stati a guardare dando una loro opinione su questa presunta tresca amorosa. Katia Ricciarelli, infatti, avrebbe detto ai ragazzi che non c’è bisogno di dichiarare apertamente il loro amore, i loro gesti, infatti, hanno dimostrato ampiamente i sentimenti che hanno l’uno per l’altro.

Ovviamente però questo “punto di vista” non potrà fare piacere alla moglie dell’attore. I due hanno avuto un momento di crisi anche durante la loro partecipazione a Temptation Island in cui Alex si mostrò gelosissimo nei confronti di Delia la quale si era lasciata andare anche lei a qualche massaggio di troppo. Insomma non resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprire come si evolverà la situazione fra i due.