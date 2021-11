Crostata dai frutti invernali, colorata perfetta per la domenica

Preparare una crostata dai frutti invernali e crema pasticciera con la ricetta che segue sarà semplicissimo e preparerete un dolce che i bambini adoreranno!

Divertenti, gustose e salutari se fatte in casa. Le crostate di frutta per bambini sono un buon modo per convincere i bambini a mangiare mele, pere, mandarini e altra frutta.

Crostata dai frutti invernali, un dolce sano

I condimenti e le farciture delle torte che acquistiamo solitamente hanno un alto contenuto di grassi e sono molto zuccheri. D’altra parte, se li facciamo in casa siamo in grado di controllare la quantità di lipidi e zuccheri che si integrano.

Nelle ricette di crostate di frutta per bambini, i frutti possono essere sostituiti con altri. Il limite è solo nella creatività e nella fantasia di ognuno. L’importante è quanto possa essere nutriente e accattivante un dolce fatto in casa.

Ingredienti per la frutta

Mirtilli

Clementine 3/4

Banane 2

Ingredienti per la frolla

300 g Farina 00

100 g Zucchero

150 g Burro

2 Uova (medie)

un cucchiaini Lievito in polvere per dolci

Ingredienti per la crema pasticciera

mezzo l Latte 3 Uova 2 cucchiai Farina 00 4 cucchiai Zucchero Scorza di limone Ingredienti per la gelatina 6 g Colla di pesce 200 ml Acqua 1 cucchiaio Zucchero

Preparazione

Iniziamo la preparazione del nostro dolce con la crema pasticciera che una volta terminata verrà coperta dalla pellicola a contatto. Quindi lasciate che si freddi.

Per la preparazione della pasta frolla dobbiamo versare in una capiente scodella, il burro freddo in piccoli pezzi. Al burro aggiungeremo lo zucchero e le uova. Quindi schiacciamo gli ingredienti con la forchetta.

Una volta che il burro è ridotto in pezzetti molto piccoli unire la farina e il lievito che avremo setacciati insieme e iniziamo a mescolare il tutto con un cucchiaio di legno.

Una volta che si è realizzato un composto consistente, mettiamolo sulla spianatoia che avremo infarinato leggermente. Lavorate il composto velocemente con le mani, fino a renderlo liscio ed omogeneo.

Quindi richiudete la pasta nella pellicola da cucina e metterla in frigorifero per una mezz’ora o in freezer per 15 minuti. Accendiamo il forno a 180-200°C programmando la modalità statica e prepariamo una teglia da 20/24 cm di diametro che dovrà essere imburrata e infarinata.

Una volta pronta la pasta frolla e procedere alla preparazione della frolla stendendola con un mattarello e stendendola nella teglia imburrata e infarinata. Eliminate la pasta in eccesso e per rendere la cottura uniforma bucate il fondo con una forchetta. Posizionate nel centro della carta da forno e ricoprite con dei legumi.

Cuocete per circa 20 minuti in forno statico che avremo portato a temperatura, Una volta terminato eliminiamo i legumi e la carta da forno. Prima di farcire lasciamo raffreddare completamente il guscio della pasta frolla.

Perché la frolla si conservi croccante dopo la farcitura, i pasticceri usano spennellare l’interno del guscio con un uovo sbattuto con la torta cotta. In seguito il guscio andrà in forno per due minuti, questo farà si che l’uovo formi una patina isolante.

Per la preparazione della gelatina si deve mettere in acqua fredda la colla di pesce, per almeno 10 minuti. Quindi portiamo vicino al bollore l’acqua con lo zucchero in una piccola pentola e infine fuori dal fuoco e squagliare la colla di pesce ben strizzata. La gelatina va raffreddata prima di essere utilizzarla.

Quando la frolla si sarà raffreddata, versare la crema pasticciera, livellando per bene la superficie e inserire gli spicchi delle clementine che avremo privato ei filamenti bianchi. Infine spennellare la frutta con la gelatina. Per renderla ancora più buona mettere il dolce appena terminato in frigorifero per almeno un’ora.