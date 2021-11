Torta ai mandarini senza uova e burro: sofficissima

Quando siamo nella stagione dei mandarini, perché non approfittarne e fare anche una bella torta di mandarini soffice e gustosa!

Avere a disposizione tanti mandarini permette di sperimentare come utilizzarli nel miglior modo possibile.

Autunno e inverno: stagione di agrumi

I frutti invernali come le arance e i mandarini, sono fondamentali per mantenersi in forma e resistere a malattie stagionali, come raffreddori o influenze, grazie alle vitamine e ai nutrienti che contengono.

Se viene consigliato di mangiare frutta ogni giorno durante tutto l’anno, è assolutamente necessario per il tuo corpo in inverno. Stanco del freddo, attaccato dai virus, depresso dalla mancanza di luce, il corpo ha più bisogno di frutta in inverno.

Le vitamine che contengono aiutano a resistere al raffreddore e danno la carica di cui si ha bisogno per mantenerti in forma. Il magnesio, presente in grandi quantità nelle banane, ad esempio, è il nutriente defaticante per eccellenza. Inoltre, i frutti contengono antiossidanti che hanno un’azione benefica a lungo termine contro gli effetti dell’invecchiamento.

Torta ai mandarini

Morbida e profumata, la torta ai mandarini è una di quelle torte che non provoca sensi di colpa quando esageriamo nelle porzioni.

Ingredienti

250 g farina 00,

210 g zucchero semolato,

300 g yogurt alla vaniglia,

1 bustina di lievito per dolci,

45 g olio di semi,

90 gr di succo di mandarini,

scorza di 3 mandarini,

un pizzico di sale,

3 – 4 mandarini ( secondo grandezza) tagliati a fette,

5 cucchiai di zucchero di canna per la superficie.

Preparazione

Iniziante accendendo il forno che dovrà essere a 180°. Nella ciotola insieme unite la farina setacciata, il lievito, il pizzico di sale e lo zucchero.

Una volta che avrete amalgamato in una ciotola a parte: lo yogurt, il succo dei mandarini e l’olio, incorporate quest’ultimo composto all ciotola contenente la farina ecc, infine aggiungete la buccia dei mandarini grattugiata.