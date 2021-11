Alex Belli colto sul fatto: le telecamere inquadrano tutto

Durante la notte, il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato sorpreso dalle telecamere. Il video ha fatto il giro del web: scopriamo cosa ha combinato il nostro Alex Belli.

Alex Belli, lo stiamo conoscendo in questi ultimi mesi nella casa più spiata d’Italia. L’attore è sempre al centro dell’attenzione per il suo presunto flirt con Soleil Sorge, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Alex Belli il terribile sfogo

Tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è una forte intesa che non è passata affatto inosservata al pubblico di Canale 5. Si è creato un legame molto particolare e in molti sospettano che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nell’ultima puntata del reality, Delia Duran, la moglie del noto attore, ha deciso di prendere in mano la situazione ed è entrata nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto a faccia a faccia con entrambi.

Dopo quel momento la modella italo americana ha deciso di allontanarsi da Alex per avvicinarsi di più a Gianmaria Antinolfi, scatenando così la reazione dell’attore piemontese che si è sfogato con Katia Ricciarelli: “Non è coerente avvicinarsi a Gianmaria. Ci siamo detti tante cose, poi di punto in bianco non mi rivolge la parola.”

Ma nelle ultime ore a far discutere non è la storia tra Soleil ed Alex, ma un gesto di quest’ultimo durante la notte che ha fatto insospettire i telespettatori del reality: scopriamo cosa ha combinato.

Il gesto che non è passato inosservato

Sui social, sta facendo il giro del web un video di Alex Belli mentre compie un gesto molto strano. Tutto è accaduto durante la notte, precisamente verso le 3:00. Nel filmato si vede il noto attore arrampicarsi su uno sgabello per sistemare qualcosa nella parte superiore della camera da letto.

I fan del programma, insospettiti, hanno creduto che stesse oscurando una telecamera. Un gesto molto grave che sicuramente la regia non avrebbe mai fatto lasciar passare, ma la verità è un’altra.

Infatti, stava sistemando la tenda per non far entrare la luce nella stanza, dato che gli stava dando molto fastidio. Sicuramente se avesse cercato di coprire la telecamera ci sarebbero stati dei provvedimenti molto seri, ma fortunatamente non è stato così.