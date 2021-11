By

Come tutti sapranno, nel reality di Alfonso Signorini non mancano le soprese e i colpi di scena, ed è proprio quello che è accaduto poche ore fa nella casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge ed Alex Belli continuano a sorprendere i telespettatori con il loro forte legame, nato al GF Vip 6.

Il rapporto tra Alex e Soleil continua a far discutere tantissimi telespettatori e non solo, perché anche la moglie del noto attore ha manifestato tutta la sua gelosia. Al momento il matrimonio tra Belli e Delia non sta attraversando un periodo affatto semplice: scopriamo cosa è accaduto proprio poco fa.

GF Vip 6, il forte legame tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex, il noto volto di CentoVetrine, è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non solo per la sua incredibile personalità vivace, ma anche per il forte rapporto che ha costruito con la gieffina Soleil.

Un legame che sta mettendo tantissimi ostacoli al matrimonio tra il noto attore e la modella venezuelana, Delia Duran. La complicità e l’intesa che c’è tra la Sorge e Belli è evidente a tutti, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe nato un rapporto così forte.

Ancora prima del loro bacio durante il gioco “Kiss Freeze”, i due si erano mostrati molto vicini, nonostante fuori dalla casa più spiata d’Italia, ci sia la moglie dell’attore. Inoltre, da qualche giorno si vocifera che ad aspettare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci sia un uomo misterioso e addirittura sarebbero super innamorati.

La gieffina: “Mi sono innamorata…”

Gli sguardi e la loro complicità hanno lasciato tutti a bocca aperta, infatti, durante una semplice serata al GF Vip, Soleil ha manifestato tutta la sua attrazione nei confronti del gieffino, stuzzicandolo e lasciandolo sulle spine.

La vippona, attaccata alla maglietta di Alex Belli, ha iniziato a cantare il famoso brano di Luigi Tengo: “Mi sono innamorata…” e alla fine ha aggiunto “Di me…”. La reazione dell’attore ha stupito tutti, infatti, è rimasto spiazzato. Sicuramente si sarebbe aspettato che la gieffina finisse il verso della canzone con “Di te”.

Alex e Soleil sono molto complici e in questo momento hanno dimostrato di essere molto legati. Loro parlano di amicizia, ma il pubblico sostiene fortemente che ci sia qualcosa di più, voi cosa ne pensate?