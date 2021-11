Gigi D’Alessio contro Amadeus, bufera in Rai: forte litigio in diretta TV

Durante la puntata de “I Soliti Ignoti” Gigi D’Alessio ed Amadeus si sono scontrati sul significato di musica neomelodica.

Durante la puntata in cui Gigi D’Alessio è stato ospite di Amadeus nel programma “I Soliti Ignoti” fra i due è scoppiato un vero e proprio diverbio. Al centro dell’attenzione, in questo caso, ci sarebbe stato il termine neomelodico. Secondo il conduttore, infatti, questo sta ad indicare un vero e proprio genere diffuso proprio fra i cantanti napoletani.

Gigi però avrebbe preso le distanze da questa definizione specificando come questo termine sia spesso usato anche per etichettare dei cantanti di “serie B”. Lo stesso Nino D’Angelo, in una recente intervista, ha denigrato il termine neomelodico. Ad iniziare questo siparietto, quindi, è stato proprio Amedeus che ha definito tutti i cantanti del napoletano neomelodici.

Il cantante, dunque, avrebbe spiegato perchè usare questo termine è sbagliato: “Non è detto che chi canta in lingua napoletana sia necessariamente un neomelodico. Non tutti cantano in un certo modo. Il termine neomelodico nacque per ghettizzare determinati artisti. Perché a Roma chi canta in dialetto romanesco non viene definito neomelodico?“.

Amedeus, dunque, avrebbe capito l’errore e si sarebbe scusato ammettendo come lui in passato ci sia “cascato” scimmiottando alcune liriche di cantanti da lui definiti neomelodici. Dunque non ci sono più dubbi gli artisti che cantano in napoletano come Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio o anche i più moderni Tommaso Primo e Andrea Sannino non possono essere definiti parte del genere.

Tamurriate e canti, dunque, per quanto parte della tradizione di grandi cantori popolari, non possono essere associati alla musica dei predetti artisti. Nonostante ciò, quest’ultimi sono stati oggetto di studi da parte di uno dei più grandi intellettuali del ‘900 napoletano, Roberto De Simone.

Tornando a parlare di Gigi, per il cantante questa non è la prima volta che prende parte al gioco di casa Rai. L’ultima apparizione, infatti, risale al 2019 in un episodio davvero speciale in cui presenziarono anche Lino Banfi e Claudio Amendola, due nomi importantissimi della televisione italiana.