Gigi D’Alessio: “Oggi sono un uomo felice ma a cui mancano le cose che non ha più”

Nonostante la nuova relazione e l’arrivo del suo quinto figlio a Gigi D’Alessio mancano alcune cose che ha perso nel corso della sua vita.

Gigi D’Alessio da quanto si è fidanzato con la 25enne Denise Esposito sembra aver ritrovato il sorriso e la felicità. Non solo, i due starebbero persino aspettando un bambino, il quale sarebbe il quinto per Gigi D’Alessio. Nonostante ciò in una recente intervista il cantante ha affermato come, anche se al momento è felice, ci sono alcune cose gli mancano e non potrà più riavere.

Gigi D’Alessio ha detto di guardare spesso indietro per apprezzare di più quello che oggi ha

Fra queste, probabilmente, il rapporto con la sua ex Anna Tatangelo che ormai non vuole più avere nulla a che fare con D’Alessio. La donna sarebbe sul piede di guerra dopo che a Verissimo ha dichiarato come ha scoperto della gravidanza di Denise Esposito direttamente dai giornali. Non è mancata, inoltre, una presunta frecciatina social lanciata proprio dalla nuova fiamma dell’autore. Appena uscita l’intervista, infatti, la Esposito avrebbe postato una strana storia su Instagram che sembra far riferimento alla Tatangelo: “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro“.

Tornando a parlare di Gigi D’Alessio, l’uomo in televisione ha confermato come al momento sia felice seppur gli mancano alcune cose. La risposta del cantante, quindi, ha lasciato tutti senza parole in studio con l’uomo che ha affermato come le cose che gli mancano sono quelle che avrebbe già perso. Non solo, quest’ultime, stando alle parole dell’artista, non torneranno più. Nonostante ciò Gigi continua a guardare avanti, al suo futuro, ed è solo così che apprezza tutto quello che ha già.

Il cantante sta aspettando un bambino dalla nuova compagna

Purtroppo per l’uomo però il suo essere una star rende difficile far dimenticare completamente il passato. Solo un paio di settimane fa, infatti, anche la sorella di Anna Tatangelo si è espressa riguardo la loro rottura. Stando alle parole di quest’ultima, infatti, tutta la famiglia ci sarebbe rimasta male quando hanno saputo della loro separazione.

Purtroppo però, come disse la stessa Anna, le cose non andavano più fra loro due e la cosa migliore è stata dividersi. Silvia Tatangelo, questo il nome della sorella della cantante, ha, infine, dato la colpa della separazione al lavoro, il quale ha tenuto i due ex partner in viaggio finchè la troppa distanza e gli impegni non li hanno separati definitivamente.