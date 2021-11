Gigi D’Alessio ha finalmente rotto il silenzio sulla sua nuova fidanzata Denise Esposito e ha lanciato una frecciatina alla sua ex Anna Tatangelo.

Il cantante napoletano Gigi D’Alessio diventerà padre del suo quinto figlio il prossimo gennaio e la madre sarà proprio Denise.

Chi è la nuova fiamma di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è stato recentemente assolto dall’accusa di evasione fiscale. Professionalmente è pronto a debuttare nella nuova edizione del programma The Voice Senior. Eppure, più che per la sua carriera, il cantante napoletano continua a far parlare di se per la sua vita privata, soprattutto sentimentale.

Dopo aver chiuso definitivamente con Anna Tatangelo, nella vita di D’Alessio è arrivata Denise Esposito, 25 anni più giovane e lontana dal mondo dello spettacolo: infatti è un avvocato. Con lei è andato a vivere a Roma e, la ragazza è molto disponibile anche ad accompagnarlo durante i suoi viaggi di lavoro, in particolare a Milano, dove stanno avvenendo le registrazioni del programma.

Fino ad ora, Gigi D’Alessio non aveva mai rotto il silenzio su questa relazione. La storia, infatti, è stata vissuta nel riserbo. Le poche informazioni che i fans hanno ricevuto le hanno potute estrapolare dai social e dai giornali scandalistici.

La frecciatina alla Tatangelo

Proprio il riserbo in cui è stata tenuta la storia d’amore con Denise ha fatto piacere a al cantautore. Una riservatezza non comune per un uomo abituato a vivere sotto i riflettori. Questa la dichiarazione del cantante a Novella 2000 che, a qualcuno, è apparsa come una frecciata bella e buona alla sua ex Anna Tatangelo.

La frase incriminata, nello specifico, è stata che Denise, a differenza di altre persone, non ha bisogno e non vuole apparire, anzi! Denise non ha intenzione di apparire davanti a giornalisti e fotografi. “apprezzo questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto” ha dichiarato l’artista.

Del resto, i rapporti tra i due ex non sarebbero proprio idilliaci. Tanto che, la Tantangelo, avrebbe appreso della gravidanza di Denise Esposito proprio dalla stampa. A tal proposito la cantante e conduttrice aveva affermato che il suo unico compito, in questa fase, è quello di difendere Andrea (il figlio nato dall’unione con D’Alessio), in qualità di madre.