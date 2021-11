Sapete chi è l’ex marito di Federica Panicucci? Lui è un noto dj e produttore musicale, il suo stravagante look ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Federica Panicucci è una presentatrice molto apprezzata dal pubblico televisivo italiano, scopriamo di più sulla sua vita sentimentale.

Federica Panicucci, vita privata

Federica Panicucci è nata a Cecina, in Toscana, il 27 ottobre 1967. La donna ha una lunga gavetta alle spalle e oggi è senza dubbio è una delle conduttrici più amata della televisione italiana, tutto questo grazie al suo incredibile talento.

Lei appare sempre bellissima, raffinata e mai volgare, proprio per questo ha conquistato il cuore di milioni di persone, tra queste, ci sono due uomini in particolare: il suo compagno Marco Bacini e il suo ex marito Mario Fargetta.

Nel 1996 ha conosciuto e si è innamorata di quest’ultimo, 10 anni dopo si sono sposati e il matrimonio è durato ben 9 anni. La coppia ha avuto anche due figli: Sofia e Mattia.

Nel dicembre 2015, tramite l’avvocato Giulia Bongiorno, Federica e Mario hanno fatto sapere al pubblico della loro separazione: è terminato così il loro legame durato vent’anni.

Chi è l’ex marito di Federica Panicucci

Mario Fargetta è nato il 19 luglio del 1962 a Milano ed è una delle voci storiche di Radio Deejay. Lui è produttore musicale, regista radiofonico e dj, con il nome d’arte Get Far.

È conosciuto non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata, infatti, è stato per 20 anni legato a Federica Panicucci.

Dopo un lungo periodo da single, Mario è stato fotografato dai paparazzi mentre si scambiava un bacio appassionato con Patrizia Cavaliere, in arte Lady Trisha, la cantante ed ex amante di Stefano Bettarini.

Il look dell’uomo non passa di certo inosservato: capelli lunghi che ancora oggi gli danno quel tocco giovanile che lo ha sempre contraddistinto e outfit semplice ma alla moda.

Federica e Mario sembrano molto diversi, eppure per molto tempo hanno vissuto una storia d’amore davvero intensa.