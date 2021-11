Ormai non si parla d’altro, tra i due concorrenti Alex Belli e Soleil Sorge c’è un’attrazione incredibile e nelle scorse ore i due si sono avvicinati sempre di più: Delia Duran è pronta per la vendetta? scopriamolo.

Questa sera entrerà nuovamente l’agguerritissima Delia Duran, moglie di Alex Belli. Non è la prima volta che la modella venezuelana entra nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto con i due concorrenti. Ma stasera sarà ancora più furiosa: ecco perché.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini

Alex Belli e Soleil Sorge, sono i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ogni giorno sono sempre più vicini e il loro rapporto è diventato quasi il tema principale.

I due, dopo il confronto con la moglie dell’attore, si erano allontanati ma hanno chiarito e ora il loro legame è più forte di prima, infatti, nelle scorse hanno attirato l’attenzione del pubblico con una scenetta davvero bollente.

Tutto è iniziato quando gli autori del reality hanno messo a disposizione degli oggetti per fare dei bellissimi massaggi. Proprio per questo, Alex Belli non ci ha pensato due volte a far rilassare Soleil.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata quasi un’ora con indosso solo un asciugamano bianco sdraiata sul lettino a farsi massaggiare dal noto attore di Centovetrine. Una scena che ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, sicuramente tra questi c’è anche Delia Duran.

Delia Duran contro Soleil Sorge

Il video del bollente massaggio ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. I fan del programma hanno criticato fortemente il comportamento dell’attore, che sembra proprio aver dimenticato sua moglie che l’aspetta fuori dal GF Vip.

Alcuni utenti credono anche che Delia Duran non abbia avuto la giusta reazione, soprattutto dopo il massaggio a luci rosse di Alex a Soleil. Infatti, non sono mancati i commenti del tipo “Aspetti di vedere che lo fanno in diretta”.

Ma questa sera, la modella venezuelana entrerà nuovamente nella Casa più spiata d’Italia per un ennesimo confronto e sicuramente non sarà serena come l’ultima volta dopo tutto ciò che è accaduto in questi giorni tra i due gieffini.