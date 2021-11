Alex Belli, richiesta indecente al GF Vip 6 | Vuole intimità con Soleil Sorge

In Alex Belli si sta facendo sempre più strada il desiderio di rimanere in intimità con Soleil. Ecco perché sta escogitando un modo per farlo senza essere disturbato.

Il protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello è Alex Belli e la sua storia di chimica artistica con Soleil Sorge.

Il desiderio di Alex Belli

L’attore Alex Belli si sta distinguendo nella casa del Grande Fratello Vip per la sua verve, i suoi dialoghi impostati ma soprattutto, per un altro fattore: la storia d’amore con Soleil Sorge. Che sia un’amicizia, come hanno sempre ribadito entrambi?

Eppure, sotto gli occhi di tutta Italia, una storia nata come una semplice attrazione, una chimica artistica come l’ha definita Belli, si sta trasformando in qualcosa di più. Basti pensare al fatto che l’ex modello ha affermato che Delia non vorrebbe vederla più, per avere un confronto, per viversi al meglio l’esperienza nella casa.

Un’esperienza, quella di Alex Belli, che è strettamente collegata alla presenza di Soleil e alla passione visibile tra i due. I giochi di sguardi, la vicinanza, i bagni in piscina di notte…ora la voglia di stare insieme sembra essere ancora più palese. Tanto che Alex Belli ha escogitato un piano.

La richiesta alla produzione

Durante una partita di biliardo Alex Belli ha chiesto a Soleil di trascorrere una notte nell’ala della casa chiamata Love Boat. Parlando con l’influencer, l’attore ha affermato che una notte nella nave sarebbe bellissima ma soprattutto meritata, secondo lui. I due già condividono la stanza da letto: dormono insieme in un letto matrimoniale molto grande. Belli aveva varcato la soglia della Love Boat insieme a Katia Ricciarelli in una delle prime settimane di permanenza nella casa.

Gli entusiasmi di Belli non sono stati placati da Soleil che era entusiasta all’idea. Dunque, l’attore ha fatto una richiesta formale alla produzione ma non si sa se sarà accettata. I telespettatori del programma condotto da Signorini non dovranno che attendere.

Inoltre, c’è un’altra grande attesa. Venerdì sera, in diretta tv, infatti, stando ad alcune indiscrezioni, Delia Duran dovrebbe varcare la porta rossa per avere un confronto con il marito e con l’ex corteggiatrice. Non si sa se Delia soggiorni nella casa per qualche ora oppure sarà un incontro fugace tra i due.

