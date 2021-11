Alex Belli, quanto ha speso per il suo bracciale d’oro 18 carati | Cifre folli

Il bracciale in oro a forma di chiodo di Alex Belli ha subito catturato l’attenzione all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Settimana dopo settimana abbiamo imparato ad amare alcuni dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Non solo caratteri accesi e variegati, alcuni di loro si sono distinti anche per il loro look. Dopo Raffaella Fico e Soleil Sorge, quindi, quest’oggi andremo a vedere come anche Alex Belli non riesce a fare a meno di alcuni accessori di lusso.

Alex Belli ha lavorato come attore in diverse pellicole

Fino a questo momento l’attore aveva sempre mostrato un look sobrio con giacche e camicie eleganti tendenti a colori scuri e decisamente attillate. All’improvviso però, durante una giornata come un’altra, Alex Belli si è presentato con un incredibile bracciale in oro da diciotto carati.

L’uomo è sposato con Delia Duran, con cui ha preso parte anche a Temptation Island

Un accessorio griffato e decisamente costoso che ha fatto impazzire gli spettatori del reality amanti del fashion e della moda. Nello specifico parliamo di un Juste Un Clou di Cartier, ossia un bracciale a forma di chiodo. I più curiosi, quindi, vorranno sapere il prezzo, il quale si aggira sui 7.450 euro sul sito della gioielleria.

Come detto però Belli non è stato l’unico a mostrare i propri accessori di lusso, anche Raffaella Fico e Soleil Sorge hanno mostrato diversi bracciali brandizzati Cartier. Diversa invece la scelta di Sophie Codegoni che su un abito total pink ha preferito indossare un bracciale di Versace.

LEGGI ANCHE —> Alex Belli, richiesta indecente al GF Vip 6 | Vuole intimità con Soleil Sorge

Un altro che non si fa certo problema a mostrare le proprie preferenze in fatto di look è Manuel Bortuzzo il quale mostra spesso e volentieri delle giacche colorate particolarmente costose. Insomma sono moltissimi i vip a cui piace vestire in maniera molto più “eccentrica” mostrando un look fuori dal comune che può piacere o meno ma è innegabile come attiri su di loro l’attenzione.

LEGGI ANCHE —> Alex Belli, avete visto il fratello? Da togliere il fiato | Più bello del gieffino

Chissà che non sia proprio questo uno dei motivi che hanno fatto notare Alex a Soleil Sorge, è innegabile, infatti, come entrambi condividono la passione per i capi d’abbigliamento e gli accessori di marca. Vedremo, dunque, se ne prossimi episodi del reality Belli farà vedere qualche altra sorpresa legata al suo look.