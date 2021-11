Alex Belli, avete visto il fratello? Da togliere il fiato | Più bello del gieffino

Nella casa del GF Vp 6 tra i protagonisti indiscussi si sta distinguendo Alex Belli. Non solo per il suo flirt con Soleil ma anche per i suoi trascorsi. Vediamo chi è un componente della sua famiglia: il fratello.

Alex Belli – Letto QuotidianoSi chiama Francesco Gabelli ed è uno dei fratelli di Alex Belli, quello che è venuto a trovarlo fuori dalla porta rossa a Cinecittà.

Chi è Alex Belli?

Forse può essere considerato come il protagonista indiscusso di questa edizione del Gf Vip 6. Stiamo parlando di Alex Belli che sta animando la casa di Cinecittà con la sua verve e non solo. Il pubblico, infatti, si sta appassionando a quella che Adriana Volpe ha chiamato Telenovela tra quella che si è inevitabilmente creata tra l’attore, Soleil Sorge e Delia Duran, ancora fuori dalla casa. Si vocifera, infatti, che Delia potrebbe entrare al GF Vip 6 proprio il prossimo venerdì.

La sua carriera è iniziata sulle passerelle. Belli, infatti, ha calcato molte passerelle importanti, sfilando per Armani ed altre case di moda, tra Milano, Londra e New York. Nel 2013 convolò a nozze con Katarina Raniakova, una modella slovacca. Matrimonio poi naufragato nel 2017. Poco dopo incontra Mila Suarez ed intraprende con lei una relazione. Delia Duran arriverà soltanto dopo e la relazione con lei è ben nota.

Con la sua voce impostata, quasi recitata, Belli all’anagrafe è Alessandro Gabelli ed è nato a Parma, il 22 dicembre del 1982. In famiglia, non è l’unico poiché è il primo di quattro fratelli. L’attività familiare si occupa a tutt’oggi di allevare cavalli.

Chi è il fratello Francesco?

Francesco Gabelli è l’ultimo maschio della famiglia Gabelli. Il fratello minore di Alex ha deciso di fargli una sorpresa fuori dalla porta rossa. Alex, nell’incontrare Francesco, si è mostrato visibilmente commosso.

Una vita privata, quella di Francesco e degli altri due fratelli Luca e Michele, ben lontana dalle luci della ribalta. L’uomo ha un figlio che ha deciso di chiamare proprio Alessandro in onore del fratello, considerato da tutti come un gran lavoratore.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6, Alex Belli non ne può più della moglie: “Quando esco non la voglio più vedere”

Proprio come Alex, anche Francesco è molto bello. Una bellezza che ha mandato le telespettatrici in visibilio. Alto, elegante e visibilmente emozionato, è apparso in tv in un completo che sembrava essergli stato prestato dal fratello.