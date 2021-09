Adriana Volpe, ecco la foto da giovanissima: sembra un’altra persona

By

Spunta una foto che ritrae l’opinionista del GF VIP 6 con un aspetto davvero irriconoscibile. In pochi hanno capito fosse lei.

Conosciamo tutti la bellissima e talentuosa conduttrice italiana Adriana Volpe, attuale opinionista al GF VIP 6.

Per lei il tempo passa proprio come tutti. Infatti, nonostante appaia sempre bella come quando era giovanissima, sono saltate fuori delle foto nelle quali da piccola era davvero irriconoscibile.

Il successo di Adriana Volpe

Adriana Volpe è un volto fisso delle nostre trasmissioni televisive ormai da decenni.

Ha condotto Mezzogiorno in famiglia, Domenica in famiglia, I fatti vostri e ora è al timone di Ogni Mattina, la trasmissione che tutti i giorni va in onda sul canale di TV8.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP e la rottura con Giancarlo Magalli, alla conduttrice era stato affidato un programma tutto suo che ha condotto con grande maestria.

Ora, la donna è tra gli opinionisti della nuova edizione del reality show di Canale 5, GF VIP 6, al fianco di Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe, la foto choc da giovanissima

Nelle ultime ore, è diventata virale una foto che mostra Adriana Volpe prima che diventasse la conduttrice che conosciamo tutti oggi.

Lo scatto risale a molti anni fa, a quando Adriana Volpe portava addirittura i capelli scuri: si tratta di una rara foto in cui non è bionda!

Ma non sono soltanto i capelli ad attirare l’attenzione del pubblico: in questa foto, infatti, la conduttrice appare davvero molto diversa.

Secondo i più attenti, Adriana Volpe avrebbe ceduto a vari ritocchini: si sarebbe, infatti, rifatta il seno e i denti in particolare.

E voi, notate la differenza tra il prima e il dopo di Adriana Volpe?