Alex Belli negli ultimi giorni è stato visto dalle telecamere del Grande Fratello fare un massaggio a dir poco sensuale a Soleil Sorge.

Il rapporto fra l’attore Alex Belli e la modella italo americana Soleil Sorge sta andando via via a rafforzarsi. Nonostante le raccomandazioni date da Delia Duran a suo marito, con tanto di minaccia di divorzio, quest’ultimo sembra non aver modificato di una virgola il proprio atteggiamento, anzi.

Alex Belli al momento è sposato con Delia Duran

I due, infatti, se possibile, sembrano ancora più uniti e nonostante le raccomandazioni della ragazza che ha più volte ribadito come la loro sia solo un’amicizia, ci sono certi siparietti molto spesso fraintendibili. Ad esempio, proprio negli ultimi giorni, Alex ha effettuato un massaggio all’interno coscia di Soleil.

Non solo, l’uomo ha anche aggiunto: “Perché del lettino non mi fido se no vedi come ti saltavo sopra“. Soleil, quindi, avrebbe risposto ridendo assecondando l’uomo. Belli, quindi, avrebbe raccontato la propria esperienza in fatto di massaggi: “Avevo fatto una volta un massaggio thailandese però con l’uso dei piedi e ti assicuro mi ha camminato sopra la schiena. Ti giuro era una roba incredibile, ovviamente pesano tre volte meno me eh!“.

Sul web il massaggio fatto da Alex a Soleil è stato criticato pesantemente

Insomma continuano le provocazioni dell’attore che, ricordiamo, dal 13 dicembre avrà strada spianata verso il cuore della influencer. Fra i diversi vip che lasceranno la casa quel giorno, dato che non sono intenzionati a proseguire la loro esperienza al reality fino a marzo, infatti, c’è anche Gianmaria Antinolfi.

Nonostante diversi alti e bassi con la ragazza l’imprenditore napoletano è sempre stato una minaccia per Alex tanto da esserne molto geloso in alcune situazioni. Le immagini “infuocate” del massaggio fra i due però, com’era prevedibile, ha suscitato anche molteplici polemiche sul web.

I due, infatti, sono stati accusati i non aver un briciolo di rispetto per i proprio compagni che si trovano fuori dalla casa di Cinecittà. Vedremo, dunque, se il rapporto fra i due arriverà prima o poi ad un punto di non ritorno o i due ragazzi continueranno solamente a “provocarsi”, d’altronde da qui a marzo può succedere davvero di tutto.