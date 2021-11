GF Vip 6, Alex e Soleil sempre più vicini. Matrimonio al capolinea con Delia Duran?

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini e complici. Cosa ne pensa Delia Duran? Il matrimonio giungerà presto al capolinea? Ormai i due bellissimi non si trattengono più: scoppia la passione nella casa.

Alex e Soleil, i protagonisti più discussi del GF Vip 6

Alex Belli e Soleil Sorge sono tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Il loro comportamento non sta affatto piacendo ai coinquilini ma neanche al pubblico a casa che non approva i modi di fare del fotografo e dell’influencer che stanno dando uno spettacolo poco gradevole a chi li guarda.

Al centro di un triangolo amoroso senza precedenti, il fotografo e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno continuando a dare scalpore. Nonostante Alex Belli sia ufficialmente fidanzato con la modella venezuelana Delia Duran, la loro relazione pare proprio essere in crisi.

Nella casa più spiata d’Italia è scoppiata la passione tra i due bellissimi coinquilini. Cosa ne pensa Delia? Tornerà nuovamente in casa per parlare con il suo compagno?

GF Vip 6, amore al capolinea per Alex Belli e Delia Duran

Ormai non ci sono più dubbi, quella tra Alex Belli e Soleil Sorge non è solo una semplice amicizia. I due coinquilini sono più vicini e complici che mai. Nelle scorse ore si sono lasciati andare ad un romantico bagno in piscina durante il quale la passione è esplosa. Mentre erano accoccolati in acqua, la mano del fotografo è arrivata a toccare le parti intime della bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Questo gesto non piacerà sicuramente a Delia che con molta probabilità entrerà nuovamente in casa per chiedere un confronto con il suo compagno. Alex Belli e la modella venezuelana Delia Duran stanno insieme da quattro anni. Si sono conosciuti durante le riprese di Furore e da quel momento non si sono più lasciati.

Hanno preso parte a Temptation Island Vip 2 per mettere alla prova il loro amore e hanno lasciato la trasmissione mariana più innamorati che mai. L’amore però che tanto li univa adesso sta cominciando a vacillare. Alex è sempre più vicino a Soleil e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non pone le distanze, anzi, accende il fuoco della passione.

LEGGI ANCHE—> Alex Belli colto sul fatto: le telecamere inquadrano tutto

I loro sguardi teneri, le parole dolci che si sussurrano, i baci e gli abbracci che si scambiano, fanno presagire che la loro amicizia si è trasformata già in amore. Storia al capolinea tra Alex Belli e Delia Duran? Per saperlo dobbiamo aspettare la reazione della bella modella venezuelana che siamo sicuri non tarderà ad arrivare.