Dopo gli ingressi di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, le porte del Gf Vip 6 si apriranno per altri quattro concorrenti.

Il Gf Vip 6, come abbiamo già detto in passato sarà l’edizione più longeva della storia del programma. Per far si che il reality arrivi fino a marzo e per sostituire gli eventuali concorrenti che vorranno lasciare prematuramente la casa, quindi, Alfonso Signorini favorirà dei nuovi ingressi.

Nella puntata di lunedì 29 ci saranno 4 nuovi ingressi all’interno del Gf Vip 6

Dopo l’ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, nel prossimo episodio, quello di lunedì 29 novembre Alfonso Signorini ha annunciato altri 4 nuovi gieffini. A varcare la porta rossa di Cinecittà saranno il chirurgo Giacomo Urtis, la showgirl Valeria Marini, l’opinionista Biagio D’Anelli e già un ex della casa, Ferdinando Giordano.

A fornire queste indiscrezioni sul Gf Vip 6, inoltre, è stato Giuseppe Candela attraverso il proprio profilo Twitter. Anche la Marini non è nuova al reality di Mediaset, tanto che aveva preso parte sia alla prima che alla quarta edizione. La 5a edizione, invece, è stata quella che ha visto il debutto di Giacomo Urtis.

Per Valeria Marini si tratta della terza partecipazione al reality di Mediaset

L’unico vero debuttante, quindi, risulta essere Biagio D’Anelli. Gli attuali concorrenti, dunque, non sanno ancora che il programma verrà allungato anche se, in tanti hanno iniziato a sospettarlo. Sono diversi, infatti, i gieffini che parlando fra loro hanno già annunciato che oltre il 13 dicembre, la data originale prevista per la fine del programma, non potranno continuare.

Probabile, dunque, che tra circa 20 giorni Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani lasceranno la casa del Grande Fratello. Insomma un vero peccato soprattutto per l’imprenditore napoletano il quale stava diventando una delle colonne portanti della trasmissione.

Ricordiamo, infatti, come solo poche settimane fa l’uomo riuscì a riavvicinarsi moltissimo a Soleil Sorge attirando le gelosie di Alex Belli. Discorso simile anche per Montano il quale lascerà il suo grande amico Manuel Bortuzzo con cui aveva costruito un ottimo rapporto, tanto da consigliarlo in ogni situazione e “proteggerlo”, spesso, dalla presenza di Lulù Selassiè. L’augurio, quindi, è che i nuovi concorrenti non faranno rimpiangere quest’ultimi, regalando altrettanto spettacolo agli appassionati del programma.