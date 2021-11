GF Vip 6: Aldo, buon amico di Manila, la prende in braccio ed involontariamente le scopre il lato B. Lui dopo aver rivisto l’intera scena rimane del tutto sconvolto.

Nelle ultime puntate del famoso programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ne stanno capitando di tutti i colori. Tutti i concorrenti infatti hanno formato dei gruppetti, poiché alcuni di loro hanno creato un legame indissolubile a differenza di molti altri.

Abbiamo visto infatti innumerevoli scenate realizzate dai gieffini all’interno della casa, come ad esempio quelle che coinvolgono la giovane coppia formata da Lulù e Manuel. Questi ultimi vivono realtà be diverse fra loro e per questo, il più delle volte, non riescono a comprendersi al meglio.

Aldo e Manila, lui la prende in braccio ed involontariamente la scopre davanti a tutti gli spettatori del GF Vip 6

Alcuni dei legami più belli che si sono formati all’interno delle mura della casa del Grande Fratello, che ci hanno fatto realmente appassionare, sono proprio i legami di amicizia. Alex e Soleil ne sono un chiaro esempio, anche se, in molti presuppongono che fra i due in realtà ci sia del romantico. Dubbio che assale gli spettatori anche per quanto riguarda i due gieffini Aldo e Manila, entrambi rispettivamente impegnati in una relazione sentimentale con persone al di fuori della casa.

Tra i due infatti è nato un legame particolare che potrebbe essere frainteso molto facilmente. Certo, sono molti gli sguardi d’intesa, ma in questi si vede chiaramente che si tratta di pura e semplice complicità. Nello svolgersi degli scorsi giorni, i gieffini hanno avuto la brillante idea di organizzare una sorta di festa a sorpresa per il tanto stimato compagno: Aldo.

Oltre alle varie decorazione ed ai vari auguri ricevuti, i ragazzi hanno pensato di fare uno scherzo ad Aldo, inserendo così Manila in un gigantesco pacco regalo di colore blu. Scartando il regalo e vedendo Manila al suo interno, Aldo non ha esitato a ringraziarla.

Prendendola in braccio però, involontariamente, a Manila le si è alzato tutto il vestito. Nel rivedere il video, Aldo ha provato un grosso imbarazzo poiché alla ragazza le si vedeva praticamente tutto il lato B!