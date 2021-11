Gf Vip 6, Alex e Soleil si baciano chiusi in confessionale | Cosa c’è dietro

Alex Belli fa sempre più a fatica a nascondere il suo interesse nei confronti di Soleil Sorge tanto che i due continuano a scambiarsi carinerie.

Uno dei luoghi più sicuri della casa del Grande Fratello e dove i concorrenti si sentono maggiormente al sicuro è il confessionale. Non solo, è qui, infatti, che possiamo scoprire i reali pensieri e opinioni dei concorrenti. Quest’ultimi, inoltre, usano la camera per parlare liberamente senza dover fare supposizioni o attenzione a ciò che si dice o non dice. Ma non solo, il confessionale, nelle ultime settimane, è anche diventato l’unico luogo dove Alex Belli e Soleil Sorge sono liberi di stare insieme lontano da sguardi indiscreti.

Alex non si trattiene da Soleil

Come raccontato da Alex, infatti, lui non riuscirebbe a staccarsi dalla ragazza cercandola costantemente ogni giorno. Ovviamente l’uomo sa come sia sbagliata la sua vicinanza all’influencer ma non riesce proprio a farne a meno. Sappiamo, infatti, come anche sua moglie, Delia Duran, sia intervenuta riguardo la loro presunta relazione, minacciandolo perfino di porre fine al loro matrimonio. Nonostante ciò però Alex è sicuro, ha bisogno di Soleil al suo fianco in questa avventura al Grande Fratello.

Il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge

All’interno del confessionale, quindi, Belli ha spiegato come il loro legame sia quasi telepatico arrivando a cercarsi anche involontariamente all’interno della casa. Inoltre l’ex concorrente di Temptation Island ha aggiunto come parlare con la Sorge lo faccia stare bene e per questo motivo se ne infischia di chi gli dice di non farlo. Con la scusa di mostrarle un bacio cinematografico, quindi, durante la sera di Halloween Alex ha baciato la concorrente del reality.

Soleil d’altro canto, ormai sembra aver capito i veri sentimenti dell’attore con persino una presunta dichiarazione avvenuta nelle scorse settimane.

“Le parole che lui mi ha detto sono meravigliose, ma non mi hanno sorpresa più di tanto, perché certe cose si sentono non hai bisogno di dirle“

Queste, nello specifico, le parole con cui la Sorge avrebbe commentato la confessione dell’uomo. Vedremo, dunque, nel corso delle prossime puntate, come procederà la storia fra i due.