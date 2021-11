Arisa, la rivelazione che nessuno si aspettava: “Potrei morire domani”

By

Arisa, una delle cantanti più importanti del panorama musicale italiano. Impossibile non amarla, lei è bella ma soprattutto molto intelligente e schietta: scopriamo cosa ha rivelato nelle scorse ore.

Ultimamente i riflettori sono tutti puntati su di lei, non solo per la fine della storia d’amore con Andrea Di Carlo, ma anche per l’uscita del suo nuovo disco. Arisa, elettrizzata del lieto evento ha rilasciato una lunga intervista a Billboard dove si è lasciata andare ad una rivelazione davvero sconcertante: ecco cosa ha dichiarato.

Arisa: “Un episodio molto brutto”

Ogni album di Arisa è un successo, ma stavolta come ha raccontato a Billboard è veramente soddisfatta di ciò che ha creato. Il suo nuovo album si chiama Ero Romantica e ha già anticipato al suo pubblico che sarà un vero capolavoro.

Per la cantante è un periodo d’oro, non solo per l’uscita del disco, ma anche perché dopo la rottura con il suo fidanzato, Andrea Di Carlo ha ritrovato la serenità con sè stessa, rivelando: “Il tempo è sempre troppo poco, non lo si può sprecare tirandosi indietro”.

Insomma, si tratta di una vera rinascita. Capita a tutti di rimanere scottati da una storia d’amore, ma a quanto pare Arisa è consapevole di aver dato tutto nel rapporto con il noto autore televisivo:

“Secondo me in amore non vince chi fugge. Chi ama anzi rimane, prende l’iniziativa, approfitta del tempo che gli è dato”.

Oltre ad essere una grande artista, è anche una persona di cuore e soprattutto un’icona per i diritti LGBTQ+, infatti, ha commentato così il no al DDL Zan:

“Un episodio molto brutto. (…) Abbiamo anche il diritto e il dovere di essere emancipati come altri Stati.”

La rivelazione sconcertante

Come vi abbiamo già anticipato, Arisa è davvero soddisfatta e contenta del suo nuovo album, Ero Romantica, un disco che doveva chiamarsi “Porno romantica”. Lavorare a questo progetto le ha donato una carica immensa, al punto di fare una rivelazione scioccante.

LEGGI ANCHE –> Arisa stravolge completamente il suo look: “Stai da Dio anche così”

Ovvero, che potrebbe pure morire dopo questo meraviglioso disco: “Potrei morire domani, ma sarei contenta lo stesso dopo avere inciso questo album. Anche se la vita è bellissima e naturalmente io vorrei vivere per sempre”.

LEGGI ANCHE –> Arisa, costretta per anni ad indossare la parrucca | Il motivo è straziante

Non ha potuto non ringraziare il suo fantastico team, composto dai suoi amici, che l’hanno aiutata a realizzare l’album. Un periodo d’oro per Arisa, ed è proprio quello che desideravano i suoi fan: vederla finalmente serena.