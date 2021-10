Arisa stravolge completamente il suo look: “stai da dio anche così”

Nuovo cambio look per Arisa. La cantante sorprende tutti con uno scatto in cui appare irriconoscibile.

Arisa cambia look e sorprende tutti. La cantante che è pronta a debuttare come concorrente nel reality di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, ha colto l’occasione per rinnovare il suo aspetto. L’immagine che ha pubblicato su Instagram ha spiazzato i fan.

Cambio look radicale per Arisa

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. La sua voce calda e avvolgente è entrata nel cuore del pubblico italiano e non è più andata via.

L’ex professoressa di Amici è pronta a iniziare una nuova avventura. Arisa prenderà parte infatti al reality di Milly Carlucci, Ballando con le stelle in onda su Rai 1. Insieme a lei ci saranno anche altre Star eccezionali come il parrucchiere Federico fashion style e Morgan.

In occasione del suo nuovo debutto in qualità di ballerina, la cantante ha deciso di rinnovare il suo look. Sappiamo che Arisa è nota per i suoi cambi estetici radicali e anche questa volta l’artista non si è risparmiata. L’immagine che ha pubblicato sui social ha lasciato tutti senza parole. Vediamo che cosa ha combinato la cantante di Sincerità.

La foto della cantante che lascia di stucco

La notizia è ormai ufficiale: Arisa è una nuova concorrente di Ballando con le stelle, il reality di Milly Carlucci che andrà in onda a partire dal prossimo 16 ottobre in prima serata su Rai 1.

Per qualche settimana dunque l’ex professoressa di Amici svestirà i panni della cantante e indosserà quelli di una ballerina pronta a mettersi in gioco per dimostrare anche in questo settore il suo talento.

Insieme a lei altri vip stellati come Federico fashion style e Morgan. In occasione del debutto che avverrà proprio questo sabato, Arisa ha deciso di rinnovare il suo look. Siamo sempre stati abituati a vedere la famosa cantante con un aspetto piuttosto eccentrico.

L’artista ha più volte colorato i suoi capelli anche con tonalità pastello o con colori più accesi e si è mostrata bella più che mai indossando le sue numerose parrucche. Arisa ha confessato di soffrire di una patologia, la tricotillomania, che porta a strapparsi i capelli.

Si tratta di un disturbo ossessivo compulsivo causato da stress o depressione che induce chi ne soffre a tirarsi i capelli strappandosi intere ciocche. Per questa ragione, la cantante ha affermato di indossare parrucche per coprire i segni della ricrescita.

Ora che è più sicura di sé stessa e del suo aspetto, ha pubblicato una foto su Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nello scatto in questione si vede Arisa nella sala prove di Ballando con le stelle. Il suo look è strabiliante!

La cantante si mostra senza parrucca, con un taglio molto corto e un colore di capelli particolarmente stravagante. L’artista ha deciso di tingersi di blu e rosa/magenta la chioma.

Arisa è bellissima e la sua foto ha fatto il boom di like e di commenti positivi.