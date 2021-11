Torta dell’Immacolata, leggerissima e salutare perfetta per tutto dicembre

By

La Torta dell’Immacolata è un dolce leggerissimo è l’ideale per la ricorrenza dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione.

Questa festa liturgica della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa è una delle più importanti festività della religione cattolica.

Torta dell’Immacolata

Mercoledì 8 dicembre si celebra la figura della Vergine Maria, una ricorrenza molto sentita nel mondo cattolico.

A questa giornata di festa sono legati anche dei festeggiamenti profani, si tratta dell’allestimento in casa degli addobbi natalizi.

Il giorno dell’Immacolata nelle case italiane si prepara l’albero di Natale e il presepe e iniziano quelle abitudini che fanno parte di queste giornate di festa. Vediamo quali ingredienti occorrono per preparare questa torta leggerissima, che ci potrà accompagnare per tutto il mese di dicembre.

Ingredienti

300 gr di farina

200 gr di zucchero semolato

50 gr di farina di mandorle

2uova intere

80 gr di burro

il succo di un’arancia dolce

1 arancia biologica

1 bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

1 bustina di vanillina

Ingredienti per la decorazione

mandorle a lamelle

zucchero in granella

zucchero a velo

una tortiera con chiusura apribile del diametro di 23cm

Procedimento per la Torta dell’Immacolata

Servendovi di un robot da cucina o di un frullatore, mescolare l’arancia lavata, asciugata e spezzettata. Impastare fino ad averne una crema. Per ottenerla aggiungere: la farina, le uova, lo zucchero, la farina di mandorle, il succo dell’altra arancia, il burro, il sale e la vanillina. Quindi incorporare bene tutti gli ingredienti.

In un pentolino versare un po’ di latte in cui fare stemperare il lievito, fino a farlo schiumare e che poi unirete all’impasto, continuando a rimestare fino a quando non avrete realizzato un composto liscio.

Dopo aver imburrato e infarinato il bordo della tortiera e posto sul fondo della carta da forno, siete pronti per versare l’impasto della torta. Spolverare la torta con delle scaglie di mandorle e con lo zucchero semolato e mettete a cottura in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti.

Per verificare il grado di cottura, basta uno stuzzicadenti. Se esce asciutto, la torta è pronta. Tuttavia la torta di arance e mandorle deve raffreddarsi completamente prima di toglierla dal forno e cospargerla di zucchero a velo. Per chi lo desidera, è inoltre possibile inserire alcune gocce di cioccolato fondente nell’impasto prima della cottura e la torta sarà ancora più deliziosa!

