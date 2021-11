Torta di mele di Carlo Cracco, la ricetta definitiva | La più buona in assoluto

La stagione della torta di mele è arrivata, dunque cosa c’è di più genuino e accattivante che fare colazione con una fetta di questo dolce?

Tra le tante ricette che possiamo trovare sui libri oppure online quella che segue è una delle versioni della torta più amata da tutti in assoluto, la torta di mele di Carlo Cracco.

Torta di mele di Carlo Cracco

Si tratta di un dolce classico, il dolce della tradizione, il dolce delle nostre nonne… ,insomma il dolce con la D maiuscola! Non ci si sente in colpa a mangiare una fetta o anche due della torta di mele, ha un sapore che sa di tradizioni e di bontà! Rivisitata dai migliori pasticceri, la torta di mele continua a sorprenderci.

La cottura di una torta di mele con o senza pasta sfoglia è veloce e richiede in media solo 30 minuti in forno. Per la preparazione al massimo 15 minuti. È quindi il dolce ideale da realizzare quando si ricevono ospiti e si cerca un’idea semplice, veloce ed efficace. Prima o dopo le feste la torta di mele è comunemente scelta per accompagnare un pasto in questo periodo.

Gli ingredienti

250 gr di farina 00

4 mele renette

250 gr di zucchero semolato

250 gr di burro

30 gr di zucchero di canna

16 gr di lievito in polvere per dolci

3 uova

1/2 bacca di vaniglia

zucchero a velo

Preparazione

Quando si tratta di preparare un dolce, ci viene spontaneo pensare a quanto tempo ci vorrà, e purtroppo spesso finiamo per rinunciare…ma non questa volta.

Come prima cosa, si sbucciano due mele e le si taglia a tocchetti, dopodiché si trasferiscono in una scodella con lo zucchero di canna e il baccello di vaniglia.

Non appena mescolato il composto, distribuirlo su una pirofila ricoperta di carta da forno e metterlo a cuocere per circa 6 minuti in un forno preriscaldato a 170 gradi.

In una terrina si lavora il burro con una spatola per ottenere una consistenza cremosa. Incorporare lo zucchero e le uova per creare un composto omogeneo.

Mescolare la farina e il lievito, poi incorporare le mele. Imburrare e infarinare una tortiera rotonda di 22 cm e versarvi il composto.

Mettere le fette di mela rimanenti sopra e cuocere per circa 30 minuti in un forno preriscaldato a 170 gradi.

Quando la torta di mele è cotta, la si lascia intiepidire un po’ prima di toglierla dal forno. Decorate con un po’ di zucchero a velo e servite.