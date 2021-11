Torta di pere invernali di Benedetta Rossi, troppo buona per resistergli

La Torta di pere e cioccolato è una garanzia di bontà e golosità un morbido e cremoso che si scioglie in bocca, una vera delizia!



La pera è uno dei frutti più diffusi e apprezzati in tutto il mondo. Svolge un ruolo importante nella dieta comune del mondo occidentale e il suo valore nutritivo è ampiamente conosciuto. Mentre il cioccolato indipendentemente dal suo contenuto in cacao è un alimento calorico che dovrebbe essere consumato con moderazione in una dieta equilibrata.

Scopriamo quale segreto nasconde la ricetta di Benedetta Rossi.

Torta di pere invernali di Benedetta Rossi

Il gusto dolce delle pere e il leggero sapore amaro del fondente, saranno in grado di soddisfare anche i degustatori più esigenti.

Quella di Benedetta è una preparazione semplicissima per la preparazione occorre dotarsi solo di: una ciotola un cucchiaio e 10 minuti per preparare l’impasto.

Ingredienti

100 gr di cioccolato fondente

3 pere

2 uova

130 gr di zucchero

70 gr di olio di semi di girasole

100 gr di farina 00

1/2 bustina (8 gr) di lievito per dolci

120 ml di latte

40-50 gr di gocce di cioccolato

Preparazione

Per cominciare, sminuzziamo in maniera grossolana il cioccolato fondente. A questo punto riduciamo le pere in piccoli pezzi. A questo punto uniamo la farina, il lievito e amalgamiamo di nuovo. Si aggiunge anche il latte e si esegue un’altra mescolata per ottenere un composto omogeneo.

In un recipiente si rompono le uova, si uniscono lo zucchero e l’olio e si mescola. Ora passiamo alle pere che saranno aggiunte a pezzetti insieme al cioccolato fondente tritato, quindi misceliamo bene.

A questo punto bisogna prendere una teglia apribile di 22 cm di diametro che avremo ricoperto con della la carta a forno e riempire il nostro impasto, poi si sparge la superficie con le gocce di cioccolato.

Cuocere in forno ventilato preriscaldato a 180° C per 45-50 minuti, o in forno statico a 190° C per lo stesso tempo. Alla fine avremo una torta squisita e perfetta per una merenda o per una golosa prima colazione di tutta la famiglia.