Avete mai visto Sonia Bruganelli da giovane? La moglie di Paolo Bonolis è irriconoscibile. Bellezza stratosferica.

Sonia Bruganelli irriconoscibile. Avete mai visto l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 da giovanissima? È assolutamente un’altra persona.

Sonia Bruganelli, tutto quello che non sapete sulla moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e attuale opinionista insieme ad Adriana Volpe del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Classe 1974 è nata a Roma. Dopo gli studi liceali si è iscritta all’Università, alla facoltà di Scienze della comunicazione dove si è laureata con ottimo profitto. Si è avvicinata al mondo della televisione da giovanissima lavorando sempre dietro le quinte.

È lei la mente delle trasmissioni famose condotte dal marito come Ciao Darwin e Avanti un altro. Sonia e Paolo sono convolati a nozze nel 2002 e hanno costruito una bellissima famiglia. Hanno tre splendidi figli, Silvia nata nel 2003, Davide nato nel 2005 e Adele nata nel 2009. Paolo però ha anche altri due figli, Stefano e Martina nati da una sua precedente relazione con una psicologa americana.

Dopo anni passati dietro le quinte, finalmente la Bruganelli ha deciso di dare una svolta alla sua carriera professionale mostrandosi per la prima volta davanti alle telecamere. Grazie ad Alfonso Signorini che l’ha voluta come opinionista del famoso reality di Cinecittà, oggi stiamo conoscendo una Sonia completamente diversa. A proposito di diversità, avete mai visto la moglie di Paolo Bonolis da giovane? È di una bellezza stratosferica.

Il prima e il dopo della moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli non è soltanto l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 e la moglie del più amato tra i conduttori italiani, Paolo Bonolis ma è anche una donna intelligente, una moglie felice, una mamma orgogliosa ma soprattutto è una professionista dai molteplici talenti.

Scrittrice, sceneggiatrice, autrice, la Bruganelli non smette di sorprendere. Bellissima e affascinante non passa di certo inosservata. L’avete mai vista da giovane? La sua bellezza non ha eguali.

Sonia è sempre stata bella. Se confrontiamo le foto del suo passato con quelle attuali vediamo che non ha subito nessuna trasformazione negativa, al contrario. Da giovane era una bellissima ragazza, alta magra con occhioni chiari e lunghi capelli biondi.

Il tempo per lei sembra essersi fermato. Oggi continua ad essere una meravigliosa donna dalla bellezza straordinaria. Il suo volto è chiaramente segnato da qualche ruga in più ma per il resto Sonia è identica a vent’anni fa. I suoi occhioni azzurri, il sorriso smagliante e la lunga chioma dorata sono gli stessi di sempre. La sua bellezza è imbarazzante.